Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei
Novo espaço será lançado nesta sexta-feira (7) e oferecerá uma promoção especial para os visitantes
A perfumaria de alta tradição mundial segue sua trajetória de crescimento e abre as portas de sua nova loja no North Shopping Jóquei, em Fortaleza, nesta sexta-feira (7), consolidando sua presença no mercado de luxo do Nordeste.
Com design refinado, fragrâncias autorais e atendimento personalizado, a Le'Loyn Parfums inaugura oficialmente sua nova unidade no Jóquei. A expansão representa mais um passo estratégico da empresa, que vem se destacando nacionalmente pela proposta de democratizar o luxo e oferecer experiências olfativas únicas ao público.
A expansão representa mais um passo estratégico da empresa, que vem se destacando nacionalmente pela proposta de democratizar o luxo e oferecer experiências olfativas únicas ao público.
O novo espaço traduz o conceito do verdadeiro luxo em perfumaria: ambiente sofisticado, marcas internacionais selecionadas como Carolina Herrera, Hermès, Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, BVLGARI, Jean Paul Gaultier, Chloé, Montblanc, Lancôme, Givenchy, Dolce & Gabbana, Rabanne, Azzaro, Burberry, Versace, Coach, Jimmy Choo e Valentino.
O portfólio inclui ainda fragrâncias árabes das casas Orientica, Armaf, Al Wataniah, Nusuk e Riffs, além de um atendimento que transforma cada visita em uma experiência sensorial inesquecível.
“Mais do que perfumes, entregamos histórias, sentimentos e identidade. O Jóquei representa um marco da nossa expansão e um presente para Fortaleza”, destaca Isabelle Rebouças, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums.
Com essa nova unidade, a Le’Loyn Parfums reforça sua posição entre as principais referências em perfumaria de nicho no Brasil, unindo sofisticação, propósito e crescimento sustentável, e reafirmando que o luxo genuíno nasce da arte de encantar pessoas.
Serviço
Le’Loyn Parfums — North Shopping Jóquei
📍 Av. Lineu Machado, 419 — Jóquei Clube, Fortaleza – CE
🗓 Inauguração: sexta-feira, 7 de novembro
Demais lojas em Fortaleza:
- Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres
- Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85
- Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500
- Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100
- Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335
Site: www.leloynparfums.com.br
WhatsApp: (85) 98895-1846
Instagram: @leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn