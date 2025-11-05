Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei

A perfumaria de alta tradição mundial segue sua trajetória de crescimento e abre as portas de sua nova loja no North Shopping Jóquei, em Fortaleza, nesta sexta-feira (7), consolidando sua presença no mercado de luxo do Nordeste.

Com design refinado, fragrâncias autorais e atendimento personalizado, a Le'Loyn Parfums inaugura oficialmente sua nova unidade no Jóquei. A expansão representa mais um passo estratégico da empresa, que vem se destacando nacionalmente pela proposta de democratizar o luxo e oferecer experiências olfativas únicas ao público.

O novo espaço traduz o conceito do verdadeiro luxo em perfumaria: ambiente sofisticado, marcas internacionais selecionadas como Carolina Herrera, Hermès, Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, BVLGARI, Jean Paul Gaultier, Chloé, Montblanc, Lancôme, Givenchy, Dolce & Gabbana, Rabanne, Azzaro, Burberry, Versace, Coach, Jimmy Choo e Valentino.

O portfólio inclui ainda fragrâncias árabes das casas Orientica, Armaf, Al Wataniah, Nusuk e Riffs, além de um atendimento que transforma cada visita em uma experiência sensorial inesquecível.

“Mais do que perfumes, entregamos histórias, sentimentos e identidade. O Jóquei representa um marco da nossa expansão e um presente para Fortaleza”, destaca Isabelle Rebouças, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums.

Com essa nova unidade, a Le’Loyn Parfums reforça sua posição entre as principais referências em perfumaria de nicho no Brasil, unindo sofisticação, propósito e crescimento sustentável, e reafirmando que o luxo genuíno nasce da arte de encantar pessoas.

Serviço

Le’Loyn Parfums — North Shopping Jóquei

📍 Av. Lineu Machado, 419 — Jóquei Clube, Fortaleza – CE

🗓 Inauguração: sexta-feira, 7 de novembro



Demais lojas em Fortaleza:

Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres



Site: www.leloynparfums.com.br

WhatsApp: (85) 98895-1846

Instagram: @leloynparfums

Linktree: https://linktr.ee/leloyn