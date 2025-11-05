Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei

Novo espaço será lançado nesta sexta-feira (7) e oferecerá uma promoção especial para os visitantes

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: A Le’Loyn conta com diversas unidades em Fortaleza
Foto: divulgação

A perfumaria de alta tradição mundial segue sua trajetória de crescimento e abre as portas de sua nova loja no North Shopping Jóquei, em Fortaleza, nesta sexta-feira (7), consolidando sua presença no mercado de luxo do Nordeste.

Com design refinado, fragrâncias autorais e atendimento personalizado, a Le'Loyn Parfums inaugura oficialmente sua nova unidade no Jóquei. A expansão representa mais um passo estratégico da empresa, que vem se destacando nacionalmente pela proposta de democratizar o luxo e oferecer experiências olfativas únicas ao público.

A expansão representa mais um passo estratégico da empresa, que vem se destacando nacionalmente pela proposta de democratizar o luxo e oferecer experiências olfativas únicas ao público.

O novo espaço traduz o conceito do verdadeiro luxo em perfumaria: ambiente sofisticado, marcas internacionais selecionadas como Carolina Herrera, Hermès, Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, BVLGARI, Jean Paul Gaultier, Chloé, Montblanc, Lancôme, Givenchy, Dolce & Gabbana, Rabanne, Azzaro, Burberry, Versace, Coach, Jimmy Choo e Valentino.

O portfólio inclui ainda fragrâncias árabes das casas Orientica, Armaf, Al Wataniah, Nusuk e Riffs, além de um atendimento que transforma cada visita em uma experiência sensorial inesquecível.

“Mais do que perfumes, entregamos histórias, sentimentos e identidade. O Jóquei representa um marco da nossa expansão e um presente para Fortaleza”, destaca Isabelle Rebouças, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums.

Com essa nova unidade, a Le’Loyn Parfums reforça sua posição entre as principais referências em perfumaria de nicho no Brasil, unindo sofisticação, propósito e crescimento sustentável, e reafirmando que o luxo genuíno nasce da arte de encantar pessoas.

Serviço
Le’Loyn Parfums — North Shopping Jóquei
 📍 Av. Lineu Machado, 419 — Jóquei Clube, Fortaleza – CE
 🗓 Inauguração: sexta-feira, 7 de novembro
 

Demais lojas em Fortaleza:

  • Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres
     
  • Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85
     
  • Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500
     
  • Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100
     
  • Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335
     

 Site: www.leloynparfums.com.br
 WhatsApp: (85) 98895-1846
 Instagram: @leloynparfums
 Linktree: https://linktr.ee/leloyn

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
imagem mostra mão com caneta sobre cadernos de prova do enem.
Ceará

Declaração de comparecimento no Enem 2025: para que serve e como emitir

Documento comprova a presença do candidato no dia da prova e pode ser usado para justificar falta no trabalho, por exemplo.

Redação
Há 15 minutos
Menina escrevendo.
Ceará

Enem 2025: guia para gerenciar o tempo de prova e ter bom desempenho

Dicas para otimizar a redação e a resolução de questões e ainda controlar a ansiedade.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Ceará

Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei

Novo espaço será lançado nesta sexta-feira (7) e oferecerá uma promoção especial para os visitantes

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
montagem de fotos das cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione.
Ceará

De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Dados mostram que cearenses se inspiraram em divas pop na hora de registrar nomes.

Raísa Azevedo
04 de Novembro de 2025
Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo
Ceará

Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo

"Meu pai é aquele - que sempre pode!", afirmou Bárbara Martins, filha do homem.

Geovana Almeida*
04 de Novembro de 2025
Foto da tela do site Nomes no Brasil, levantamento do IBGE com dados do Censo de 2022.
Ceará

Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

Dados apontam que mais de 1 milhão de pessoas no estado têm sobrenomes registrados como Silva.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Estruturas irregulares removidas na Praia de Iracema.
Ceará

Barracas e estruturas irregulares são removidas do Aterro da Praia de Iracema

Fiscais retiraram principalmente freezers e estruturas de madeiras utilizadas por vendedores.

Redação
04 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Especialistas preveem: 5 possíveis temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Ana Alice Freire* e Gabriela Custódio
04 de Novembro de 2025
Ceará

Shopping Del Paseo abre celebrações do Natal com chegada do Papai Noel no sábado (8)

A programação inclui espetáculo e decoração natalina com a Turma da Mônica

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025
Ceará

Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

O condomínio fechado de lotes está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025
Estudante escreve em um caderno durante a aula, segurando uma caneta azul. Ao fundo, outros alunos vestem uniformes azuis com a frase e uma professora aparece diante da turma.
Ceará

Novo Ensino Médio: como escolas públicas do CE se preparam para novas regras em 2026

No próximo ano, alunos terão que escolher disciplinas do próprio interesse para compor o currículo escolar.

Clarice Nascimento
04 de Novembro de 2025
Idosa em sala de aula com jovens.
Ceará

Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo

Reportagens assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Thatiany Nascimento ganharam prêmios com pautas relacionadas à terceira idade.

Redação
03 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Veja 5 temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Vista aérea de uma praia urbana em Fortaleza, com faixa de areia ocupada por guarda-sóis brancos e edifícios residenciais ao fundo, sob céu limpo e ensolarado.
Ceará

Câmara Municipal realiza audiência pública sobre Plano Diretor; veja principais pontos

Vereadores poderão propor emendas ao texto até o dia 12 de novembro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre aulões do Enem 2025.
Ceará

Aulões preparatórios do Enem 2025 em Fortaleza; veja locais

Exame começa a ser aplicado em todo o Brasil no sábado (8).

Redação
03 de Novembro de 2025
Motociclistas trafegam por faixa azul na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos começa a ser testada em Fortaleza

A estrutura foi implantada em um trecho da avenida Humberto Monte

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
O vendedor está caminhado segurando os adesivos que vende
Ceará

Conheça 'Francisco da Merenda', cearense que participou do The Wall

Francisco Camelo pagou a faculdade dos filhos vendendo adesivos.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe
Ceará

Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe

Equipe do ICMBio foi acionada.

Redação
03 de Novembro de 2025
Cerca de cinco jovens candidatos ao Enem sentados em uma calçada segurando aparelhos celulares.
Ceará

Proibido e permitido no Enem 2025: lista completa para evitar surpresas no dia da prova

O exame será aplicado nos próximos dias 9 e 16 de novembro e requer atenção às regras.

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
Ceará

Coco Bambu Meireles apresenta novas opções para almoço em Fortaleza

O almoço executivo chega junto ao buffet livre, com opções variadas e camarão à vontade no almoço

Agência de Conteúdo DN
03 de Novembro de 2025