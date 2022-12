Leilão com mais de 560 lotes de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (23)

O último leilão de veículos de 2022 da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza será realizado nesta sexta-feira (23). Serão 564 lotes disponíveis, com automóveis, motocicletas e sucatas que foram removidos há dois meses e não tiveram a regularização feita pelos proprietários.

Os itens serão leiloados remotamente por meio do site Celso Cunha Leilões. Quem se interessar já pode fazer os primeiros lances na página do leiloeiro, autorizado pela AMC.

Podem participar pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Empresas regulares no INSS e na Justiça do Trabalho também pode se inscrever com CPNJ.

Cadastro

Os interessados no leilão devem se inscrever no site do Celso Cunha Leilões. É necessário ter liberação de login para poder participar dos lances.

Serviço

Leilão de Veículos da AMC

Quando: 23/12 (sexta-feira)

Horário: 9h

Onde: site Celso Cunha Leilões