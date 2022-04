Lancha em reboque fica presa em fiação e congestiona trânsito em Fortaleza

Um veículo de reboque que estava transportando uma lancha arrebentou um fio de internet na rua Rocha Lima, esquina com a avenida Dom Manuel, por volta de meio-dia desta sexta-feira (29).

O acidente causou transtornos e engarrafamento na via do Centro de Fortaleza. Motoristas e pedestres que passavam pelo local registraram o momento.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que foi acionada, por volta de 14h, para atender a ocorrência. Agentes compareceram ao local para dar suporte ao tráfego em um trecho da via, liberada por volta de 15h30.

Foto: Reprodução/redes sociais

Conforme o órgão, o condutor foi atuado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), "por transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, derramar ou arrastar carga sobre a via — ambas infrações gravíssimas —, e por transitar com veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização — infração de natureza grave".

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também atuou na ocorrência e prestou apoio à AMC. "Um senhor que vinha rebocando uma lancha arrebentou um fio de internet gerando aquela situação. Momentos após, a empresa de internet foi até o local e fez o devido reparo", informou a PMCE.