AMC monta operação especial de trânsito para jogo do Ceará e Garota VIP na Arena Castelão

O sábado (30) será de trânsito intenso nos arredores da Arena Castelão. Isso porque, no mesmo dia, será realizado no estádio o jogo entre Ceará e Bragantino, no período da tarde, e no Estacionamento do Castelão, o show Garota VIP, no período da noite. Para facilitar o acesso do público dos dois eventos, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) montou uma operação especial de trânsito.

O estacionamento externo da Arena Castelão não estará disponível para torcedores, apenas o interno. Portanto, a AMC recomenda que os torcedores do Ceará saiam de casa com pelo menos duas horas de antecedência para ter acesso à Arena Castelão e possam evitar transtornos.

Os trabalhos da AMC, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), terão início às 13h30 e visam garantir o controle de tráfego de veículos e segurança dos torcedores que vão se dirigir à Arena Castelão.

A operação terá o apoio de 26 agentes e orientadores de trânsito que vão atuar no controle de tráfego nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e rotatória do Castelão.

Além disso, redutores de velocidade serão instalados junto às faixas de pedestres para facilitar a travessia no entorno da arena. O efetivo atuará até a dispersão da torcida, por volta de 20 horas, cerca de 1h30min após o fim da partida.

Garota VIP

Quanto ao show Garota VIP, que ocorrerá no estacionamento da Arena Castelão, a AMC disponibilizará viaturas para circular e monitorar as principais vias de acesso. Haverá também o acompanhamento em tempo real por meio das câmeras de videomonitoamento.

Haverá ainda o controle das travessias e instalação de redutores de velocidade para garantir segurança aos pedestres.

O evento teve horário de abertura dos portões alterado de 20h para às 21h30, justamente para dar mais vazão aos veículos que estarão saindo do jogo e, assim, facilitando para quem irá ao show.