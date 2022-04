Garota Vip em Fortaleza vai movimentar empresas e trabalhadores do setor de eventos

Com a liberação de eventos sem restrição de público no Ceará, desde março deste ano, a retomada de festas no Estado ampliou a contratação de empresas e trabalhadores de diferentes áreas. Em Fortaleza, o retorno do Garota Vip, festa programada para sábado (30), movimenta empresas de iluminação, som, serviços de alimentação, entre outras atividades.

Profissionais autônomos também estão na lista de quem deve recuperar perdas financeiras dos dois últimos dois anos sem eventos. Vendedores de água, lanches, bonés, copos personalizados e outros adereços ligados aos artistas do evento devem se mobilizar para o estacionamento da Arena Castelão.

Trade turístico em alta

Liege Xavier da Cruz, presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) no Ceará, afirma que o evento deve movimentar toda cadeia de hotéis, restaurantes e trabalhadores autônomos.

"Vejo com muitos bons olhos. É um artista da nossa terra que traz tanta gente para Fortaleza. São muitos setores ajudados. Esse evento abre caminho para os demais setores de serviços. Quem vai curtir a festa irá comprar uma roupa nova, usar transporte por app, entre outros custos que irá ser investido", comentou Liege Xavier.

Stella Pavan, presidente do Sindieventos-CE, pontua que shows como o Garota Vip mostram a capacidade da capital cearense em ser novamente o principal palco do setor no Nordeste. "São técnicos de som e iluminação, profissionais do audiovisual, pequenos empresários e o trade turístico todo que ganha economicamente com eventos de grande porte".

A presidente da entidade ainda pontua que o Garota Vip acontece no melhor período do ano e cria fôlego aos empresários. "Quem vem para o Garota Vip vem passar o final de semana em Fortaleza. Com toda certeza, essa pessoa irá usar diferentes serviços. Estamos em um bom momento de recuperação".

Serviço

Garota Vip 2022 Fortaleza

Data: 30 de abril (sábado)

Atrações: Wesley Safadão, Zé Felipe, Taty Girl e Leonardo

Ingressos: no site É Folia