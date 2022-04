RB Bragantino terá 10 desfalques contra o Ceará; veja relacionados e provável escalação

O RB Bragantino divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará neste sábado (30). O técnico Maurício Barbieri terá ausência de 10 atletas, incluindo o lateral-esquerdo Luan Cândido e os atacantes Carlos Eduardo, Leandrinho e Artur Victor.

Os atacantes estão com lesões musculares, com exceção de Leandrinho, que testou positivo para a Covid-19. O lateral-esquerdo, por sua vez, sofreu uma pancada no tornozelo na derrota contra o Estudiantes pela Libertadores. Além dos três, Praxedes, Natan, Emi Martínez, Gabriel Novaes, Maycon Cleiton e Raul também estão de fora.

A equipe paulista, inclusive, divide as atenções na temporada entre a Série A e a competição da Conmebol. A sequência de partidas obrigou Barbieri a poupar na elite, como aconteceu no empate com o São Paulo, no último sábado (23). O provável RB Bragantino está escalado com: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

O confronto diante do Ceará acontece na Arena Castelão, às 16h30 (horário de Brasília).

Relacionados do RB Bragantino

Goleiros: Cleiton, Julio Cesar e Lucão

Zagueiros: Kevin, Léo Ortiz, Léo Realpe e Renan

Laterais: Aderlan, Andrés Hurtado, Guilherme e Ramon

Meias: Eric Ramires, Hyoran, Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel

Atacantes: Alerrandro, Bruninho, Bruno Tubarão, Helinho, Sorriso, Welliton e Ytalo