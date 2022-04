Ceará tem vantagem nos confrontos contra o Bragantino; veja retrospecto

Buscando a 2ª vitória no Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Bragantino, às 16h30min deste sábado (30), na Arena Castelão. No retrospecto de confronto entre as duas equipes, o Alvinegro leva vantagem sobre o Massa Bruta.

Ao todo, foram 20 partidas entre os dois times, com sete vitórias do Vovô, seis do time paulista e outros seis empates.

No retrospecto geral de jogos apenas pela Série A, entretanto, o Braga leva vantagem. Nos quatro jogos que os times fizeram pela Primeira Divisão, o Massa Bruta venceu dois e dois jogos ficaram empatados.

Os últimos dois confrontos entre as equipes, pelo Brasileirão 2021, terminaram em igualdade (0 a 0 em São Paulo e 2 a 2 em Fortaleza).

Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, o Ceará tem três pontos e ocupa a 15ª colocação. Já o Braga realizou três partidas, com uma vitória e dois empates, ocupando a 7ª posição, com cinco pontos.

O time comandado por Maurício Barbieri detém o melhor ataque da Série A, com sete gols marcados.