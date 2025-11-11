'Labubu' e 'Boobie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Com a proximidade do Natal, as crianças usam a criatividade na escolha dos presentes, que vão de brinquedos a alimentos. Lançada nesta terça-feira (11), no Parque da Criança, em Fortaleza, a campanha Papai Noel dos Correios convida a sociedade a apadrinhar cartas de crianças e dar a elas a possibilidade de realizar sonhos.

Os interessados em fazer parte da corrente de solidariedade têm até o dia 12 de dezembro para adotar uma carta e alegrar o Natal de crianças de escola pública, deixando os presentes nas unidades participantes dos Correios (ver abaixo). Além de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Guaramiranga, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral participam.

Legenda: Papai Noel surpreendeu crianças no lançamento das cartinhas. Foto: Kid Junior.

O Diário do Nordeste teve acesso a um grupo de cartas nesta terça, e os pedidos mais populares para o Natal de 2025 são:

Ursinho Labubu;

Livro de pintura Bobbie Goods.

A professora Bianca Santos de Nascimento, que leciona na educação infantil da rede municipal de Fortaleza e levou alunos ao lançamento da campanha, relata que o encanto pelo Natal e pelo Papai Noel continua presente na rotina das crianças.

“Esse encanto pelo Natal, pelo Papai Noel, pela figura dele e pelo que ele representa nesse momento ainda faz parte da infância das crianças. Muitos acreditam que ele chega à noite e deixa um presente. Alguns acreditam que o Papai Noel conversa com os pais e diz que a criança está merecendo um presente naquele ano”, contou Bianca.

Ela explica ainda que, no momento da confecção das cartas, os professores realizaram uma ação em sala de aula para incentivar as crianças e resgatar as brincadeiras da infância que não tivessem nenhuma relação específica com meios eletrônicos e digitais.

Campanha inclui pela primeira vez escolas indígenas

Legenda: A campanha Papai Noel dos Correios 2025 inclui escolas indígenas. Foto: Foto: Kid Junior

No evento, estiveram presentes crianças da rede municipal de Fortaleza e, pela primeira vez em 36 anos de campanha, foram incluídas crianças de escolas indígenas. O superintendente dos Correios no Ceará, Kleber de Araujo Andrade, destacou, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME), a novidade desta edição da campanha.

“O nosso papel como instituição também é social. Juntamente com a Secretaria, vamos incluir as escolas indígenas, nada mais justo”, afirmou.

Kléber também falou sobre a expectativa para este ano em relação às cartas respondidas. Os Correios estimam cadastrar e disponibilizar cerca de 5,3 mil cartinhas no Estado. Os pedidos são feitos por estudantes tanto da rede municipal quanto estadual.

Durante o lançamento, as crianças participaram de atividades lúdicas com palhaços e receberam a visita do Bom Velhinho, que chegou com presentes. Ao fim, os pequenos tiveram um piquenique.

Saiba como apadrinhar uma criança

1. As cartas chegam aos Correios de duas formas:

Enviadas diretamente por crianças com seus pedidos de Natal.

Escritas por alunos da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e por instituições parceiras.

2. Leitura e seleção

As cartinhas são lidas e selecionadas por uma equipe dos Correios para garantir que estejam dentro dos critérios da campanha.

3. Disponibilização para adoção

As cartas estarão disponíveis:

Fisicamente nos pontos de adoção das 18 agências participantes (consulte aqui).

No Blog do Noel, onde podem ser acessadas digitalmente.

4. Adoção das cartas

Qualquer pessoa pode escolher uma carta e se tornar um “padrinho” ou “madrinha” de Natal, atendendo ao pedido da criança.

5. Entrega dos presentes

Os presentes são entregues pelos padrinhos na sede dos Correios, que fazem a ponte entre o padrinho e a criança.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.