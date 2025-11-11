Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Labubu' e 'Boobie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Escrito por
Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo producaodiario@svm.com.br
Ceará
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Legenda: Os recordes de pedido entre as crianças foram o ursinho Labubu e o livro de pintura Bobbie GoodsBobbie.
Foto: Foto: Kid Junior

Com a proximidade do Natal, as crianças usam a criatividade na escolha dos presentes, que vão de brinquedos a alimentos.  Lançada nesta terça-feira (11), no Parque da Criança, em Fortaleza, a campanha Papai Noel dos Correios convida a sociedade a apadrinhar cartas de crianças e dar a elas a possibilidade de realizar sonhos. 

Os interessados em fazer parte da corrente de solidariedade têm até o dia 12 de dezembro para adotar uma carta e alegrar o Natal de crianças de escola pública, deixando os presentes nas unidades participantes dos Correios (ver abaixo). Além de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Guaramiranga, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral participam. 

Na imagem, um homem vestido de Papai Noel entrega presente a crianças em Fortaleza.
Legenda: Papai Noel surpreendeu crianças no lançamento das cartinhas.
Foto: Kid Junior.

O Diário do Nordeste teve acesso a um grupo de cartas nesta terça, e os pedidos mais populares para o Natal de 2025 são:

  • Ursinho Labubu; 
  • Livro de pintura Bobbie Goods.

A professora Bianca Santos de Nascimento, que leciona na educação infantil da rede municipal de Fortaleza e levou alunos ao lançamento da campanha, relata que o encanto pelo Natal e pelo Papai Noel continua presente na rotina das crianças.

“Esse encanto pelo Natal, pelo Papai Noel, pela figura dele e pelo que ele representa nesse momento ainda faz parte da infância das crianças. Muitos acreditam que ele chega à noite e deixa um presente. Alguns acreditam que o Papai Noel conversa com os pais e diz que a criança está merecendo um presente naquele ano”, contou Bianca.

Ela explica ainda que, no momento da confecção das cartas, os professores realizaram uma ação em sala de aula para incentivar as crianças e resgatar as brincadeiras da infância que não tivessem nenhuma relação específica com meios eletrônicos e digitais. 

Campanha inclui pela primeira vez escolas indígenas

Estudante indígena está sentada no chão, vestida com adereços tradicionais feitos de palha e usando um cocar.
Legenda: A campanha Papai Noel dos Correios 2025 inclui escolas indígenas.
Foto: Foto: Kid Junior

No evento, estiveram presentes crianças da rede municipal de Fortaleza e, pela primeira vez em 36 anos de campanha, foram incluídas crianças de escolas indígenas. O superintendente dos Correios no Ceará, Kleber de Araujo Andrade, destacou, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME), a novidade desta edição da campanha.

“O nosso papel como instituição também é social. Juntamente com a Secretaria, vamos incluir as escolas indígenas, nada mais justo”, afirmou.

Kléber também falou sobre a expectativa para este ano em relação às cartas respondidas. Os Correios estimam cadastrar e disponibilizar cerca de 5,3 mil cartinhas no Estado. Os pedidos são feitos por estudantes tanto da rede municipal quanto estadual. 

Durante o lançamento, as crianças participaram de atividades lúdicas com palhaços e receberam a visita do Bom Velhinho, que chegou com presentes. Ao fim, os pequenos tiveram um piquenique.

Saiba como apadrinhar uma criança 

1. As cartas chegam aos Correios de duas formas:

  • Enviadas diretamente por crianças com seus pedidos de Natal.
  • Escritas por alunos da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e por instituições parceiras.

2. Leitura e seleção

  • As cartinhas são lidas e selecionadas por uma equipe dos Correios para garantir que estejam dentro dos critérios da campanha.

3. Disponibilização para adoção

As cartas estarão disponíveis:

  • Fisicamente nos pontos de adoção das 18 agências participantes (consulte aqui).
  • No Blog do Noel, onde podem ser acessadas digitalmente.

4. Adoção das cartas

  • Qualquer pessoa pode escolher uma carta e se tornar um “padrinho” ou “madrinha” de Natal, atendendo ao pedido da criança.

5. Entrega dos presentes

  • Os presentes são entregues pelos padrinhos na sede dos Correios, que fazem a ponte entre o padrinho e a criança.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Boobie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
Há 29 minutos
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
Há 2 horas
Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

"Eu senti que ela me reconheceu e que se fosse possível, por ela, com certeza estaria lá"

Geovana Almeida* e Maria Clarice Sousa*
11 de Novembro de 2025
Um agente de endemias da Prefeitura de Fortaleza coleta amostras de água em um reservatório azul, durante inspeção de rotina para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

Sorotipo da doença não circula com força no Estado há cerca de duas décadas.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Ceará

Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Ceará

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Entrada do cartório Cláudio Martins.
Ceará

Dono de cartório de Fortaleza é denunciado por desviar R$ 2,6 milhões do MPCE

Ele cometeu o crime por cerca de oito anos seguidos.

Redação
10 de Novembro de 2025
Fachada do Conselho Tutelar do Crato.
Ceará

Conselheira é cassada após acusação de chamar menino de ‘macaco’ no Crato

Decisão judicial aponta ter faltado idoneidade moral para o cargo.

Redação
10 de Novembro de 2025
Close-up de uma profissional de saúde vacinando um bebê no braço. A criança está no colo de uma mulher. A imagem foca no momento da injeção, sugerindo vacinação infantil, destacando o cuidado e a segurança.
Ceará

Mais da metade dos bebês do CE não tomaram nem 2 doses de vacina contra Covid; veja riscos

A coordenadora da Sesa ressalta que a Covid é uma doença que segue presente no cotidiano do país.

Clarice Nascimento
10 de Novembro de 2025
Prática e nutritiva, a banana é uma boa escolha de lanche para os candidatos do Enem.
Ceará

Lanche para o 2º dia do Enem: opções energéticas e leves para manter o pique

Veja alimentos que garantem energia sem causar sono ou desconforto durante a prova.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ceará

Maxforma Academias anuncia unidade no Presidente Kennedy com inauguração em 2026

Com 1.300 m² e funcionamento 24h, nova unidade oferecerá tecnologia, conforto e espaços multifuncionais

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Ceará

Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Agência de Conteúdo DN
10 de Novembro de 2025
Foto aproximada de mãos de homem segurando um volante e pressionando a buzina, durante um dia ensolarado. O painel do carro é preto e o condutor usa uma camisa social quadriculada e dobrada até o cotovelo.
Ceará

Usar buzina errado pode dar multa; veja 5 tipos e valor

Equipamento obrigatório tem horários de uso no trânsito e não deve ter som alterado.

Nicolas Paulino
10 de Novembro de 2025
Imagem de um celular mostrando o sistema enem para matéria sobre reações às questões do enem 2025.
Ceará

Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Provas do primeiro dia foram aplicadas neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025.
Ceará

Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025

Questões sobre padrões de beleza e protagonismo indígena foram destaques da prova deste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Ceará

Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Os cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto mostra estudantes nos locais de aplicação da prova do Enem. Imagem usada em matéria sobre reaplicação do exame.
Ceará

Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (9).

Redação e Agência Brasil
09 de Novembro de 2025
Imagem da capa da prova amarela e azul do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o primeiro dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagens de pinturas e charges usadas no primeiro dia de prova do Enem 2025.
Ceará

Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Professores do SAS Plataforma de Educação comentam provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025.

Redação
09 de Novembro de 2025