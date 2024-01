Interdição na Domingos Olímpio para montagem de arquibancadas do Carnaval começa nesta quarta (17)

Começa nesta quarta-feira (17) a interdição provisória na avenida Domingos Olímpio para a montagem de arquibancadas do desfile carnavalesco de Maracatu e Agremiações, além de blocos. Serão afetadas as faixas de tráfego próximas ao canteiro central da via, no trecho entre a avenida da Universidade e Aguanambi.

A operação terá apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para disciplinar o movimento. A interdição segue até o dia 21 de fevereiro, quando a estrutura estará totalmente desmontada.

Nesse período, a faixa exclusiva de ônibus será liberada para todos os veículos. "Agentes de trânsito darão suporte operacional aos trabalhos, disciplinando a circulação. Não haverá mudança no itinerário de linhas de ônibus", pontua a AMC.

Segundo a AMC, condutores que preferirem evitar o trânsito na av. Domingos Olímpio durante a interdição possuem como opção as avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota-Centro, e 13 de Maio, no sentido Av. Bezerra de Menezes-Aldeota.

Os maracatus, agremiações e blocos começam a tomar a avenida a partir do sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro.

DESFILES NA DOMINGOS OLÍMPIO

Sábado 10/02: Maracatu Corte Imperial / Maracatu Nação Pici / Maracatu Rei Zumbi/ Maracatu Solar / Maracatu Obalomi / Maracatu Axé de Oxossi / Maracatu Leão de Ouro/ Bloco Camaleões do Vila

Domingo 11/02: Maracatu Rei de Paus / Maracatu Az de Ouro/ Maracatu Vozes da África/ Maracatu Nação Fortaleza / Maracatu Nação Baobab / Maracatu Nação Iracema/ Maracatu Nação Palmares / Bloco Unidos da Cachorra

Segunda-feira 12/02: Bloco do Zé Almir/ Cordão Princesa no Frevo/ Cordão As Bruxas/ Bloco Unidos da Vila/ Bloco Doido é tu/ Cordão Na Pegada do Frevo/ Bloco A/ Turma do Mamão/ Cordão Vampiros da Princesa/ Bloco Amigos Do Zé/ Bloco Garotos do Benfica/ Bloco Prova de Fogo/ Bloco Império da Vila/ Bloco Balakubaku Folia/ Bloco Bonde Batuque

Terça-feira 13/02: Afoxé Acabaca / Afoxé Ogun Alakayê / Afoxé Oxum Odolá / Afoxé Omõrisá Odé/ Escola de Samba Barão Folia / Escola de Samba Corte no Samba/ Escola de Samba Sambamor / Escola de Samba Tradição da Bela Vista / Escola de Samba Império Ideal/ Escola de Samba Imperadores da Parquelândia/ Escola de Samba Colibri/ Baqueta Clube de Ritmistas