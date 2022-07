Incêndio é registrado em creche municipal do Crato; Prefeitura alega crime e Polícia investiga

Uma creche municipal do Crato, na Região do Cariri, foi alvo de incêndio, na madrugada desta terça-feira (12). De acordo com autoridades locais, o lugar estava vazio e, portanto, ninguém se feriu. Danos materiais e à estrutura física da instituição estão sendo avaliados.

Trata-se do Centro de Educação Infantil (CEI) Ailza Gonçalves Felício, localizado no bairro Pantanal. Segundo a Secretaria Municipal da Segurança Pública, a hipótese é de que o incêndio tenha sido criminoso.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana fez levantamentos para ajudar a Polícia Civil a identificar os autores do ato.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional do Crato, unidade que apura os fatos.

"Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas e debelaram o incêndio. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliam nas investigações. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", disse a pasta, em nota.

Danos

A Secretaria Municipal da Educação informou que a gestora da pasta, Germana Brito, esteve no local com o secretário municipal da Segurança, Coronel Jarbas, para avaliar os danos materiais. "Todas as medidas estão sendo tomadas para a recuperação do equipamento", afirmou a prefeitura.

A instituição segue fechada devido ao período de férias escolares.

Legenda: Móveis ficaram queimados após o incêndio. Foto: Daniel Trevia/TVM Cariri

Denúncias

A SSPDS informou que a população pode contribuir com as investigações com informações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o Whatsapp (85) 3101-0181.

As informações também podem ser repassadas para o ‪(88) 3102-1285, telefone da Delegacia Regional do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.