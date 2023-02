Incêndio destrói 16 casas de madeira no bairro Manuel Dias Branco

Um incêndio no bairro Manuel Dias Branco, na madrugada deste domingo (19), deixou, pelo menos, 16 famílias desabrigadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 4h30 e se depararam com barracos em chamas, na Comunidade do Gengibre.

Uma mulher de 63 anos teve ferimentos leves e recebeu atendimento ainda no local. Ato todo, 16 barracos de madeira ficaram completamente destruídos.

Ainda não há informação sobre a causa do incêndio. No entanto, os bombeiros notaram problemas em fiação elétrica nos barracos.

Conforme os bombeiros, documentos, roupas e utensílios domésticos foram destruídos no incêndio.

"Lá o ambiente é bem estreito, então fizemos tudo da rua. Só na hora dos resgates que entramos nos barracos. Era tudo de madeira e queimou tudo", disse um agente que ajudou a debelar as chamas.

