Imparh abre 884 vagas para cursos de idiomas; veja como se inscrever

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, nessa segunda-feira (5), as inscrições para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês. Neste semestre, estão sendo ofertadas 884 vagas.

Para concorrer, é necessário que o interessado tenha concluído ou esteja cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental com idade mínima de 14 anos.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 88. Interessados devem indicar os próprios RG e CPF na hora da inscrição.

Conforme o edital disponibilizado pela Prefeitura, o processo seletivo será realizado em uma única etapa, que constará da aplicação de prova objetiva, com 30 questões - 15 de Língua Portuguesa e 15 de Conhecimentos Gerais/Atualidades.

>> Acesse o edital completo

Do total de vagas ofertadas, 50% (442 vagas) serão prioritariamente preenchidas por alunos regularmente matriculados na última série do ensino fundamental até a última série do ensino médio, em escolas públicas da rede de ensino municipal, estadual ou federal.

Prova

A prova será aplicada em Fortaleza, com duração de duas horas, no dia 16 de julho (domingo), das 9h às 11h.

A Prefeitura informe também que quatro dias antes da realização do teste, candidatos devem imprimir o cartão de identificação, documento do qual constará o local de prova.

Os aprovados na seleção deverão pagar uma taxa única, referente à matrícula, no valor de R$ 88 para estudantes dos idiomas estrangeiros e de R$ 120 para o idioma de português, por custear o material didático do semestre.

Os cursos de línguas estrangeiras têm duração de três anos e meio. Já o curso de português dura dois anos e meio.

>> Formulário de Inscrição (para aluno de escola pública)

>> Formulário de Inscrição (para ampla concorrência)