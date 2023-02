Imagens sacras são destruídas em igreja no Bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza

Ao menos três imagens sacras que ficam na parte externa da Igreja de Santa Luiza, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, foram parcialmente destruídas na madrugada deste domingo (5). O vandalismo foi descoberto quando membros da Igreja chegaram ao local na manhã deste domingo.

Segundo Washigton Nobre, coordenador da Igreja, as imagens danificadas são de São José, de Santa Luzia e de Nossa Senhora das Graças. "A de São José teve cabeça, braços e mãos arrancados. A de Santa Luiza também danificaram a cabeça e as mãos. Nossa Senhora das Graças foi derrubada do suporte de cimento", detalhou.

As imagens ficavam em altares na parte externa, no pátio da Igreja. No local não existem grades. Ainda conforme o coordenador, essa seria a terceira vez que imagens são danificadas no local nos últimos três anos.

Os membros da Igreja disseram não ter realizado boletim de ocorrência, mas que o farão ainda neste domingo. Ainda segundo eles, o motivo do vandalismo é desconhecido. "Não entraram na igreja. Não há sinais de arrombamento", disse.

Imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos nos arredores podem ajudar na elucidação do crime e identificação dos envolvidos.

A igreja vai verificar, posteriormente, se é possível recuperar as peças. Por enquanto, elas seguem nos mesmo lugares onde foram vandalizadas para efeitos de perícia.

A missa da manhã deste domingo não foi comprometida. Segundo Washington, a da tarde, às 17h, também vai acontecer.

Último caso

Em março de 2021, um homem de 28 anos foi preso em flagrante após invadir a mesma Igreja e furtar equipamentos de som. Ele teria arrombado uma das janelas da igreja de Santa Luzia para cometer o furto. Caixas de som, instrumentos e microfones foram levados. O crime foi registrado por câmeras de segurança.