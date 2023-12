II Fórum de Saúde no Trabalho discute melhorias de vida para profissionais

Em busca de ampliar as discussões sobre cuidados com a saúde nas empresas do Brasil, o Sistema Fecomércio realizou nos dias 23 e 24 novembro o II Fórum de Saúde no Trabalho, no Centro de Eventos do Ceará.

Com o tema “Inovação em Saúde – Tendências de Mercado”, o evento reuniu importantes profissionais da comunidade médica e científica, que realizaram um debate qualificado, com temas relevantes para o atual momento.

Entre os temas abordados no Fórum estão estratégias que resultam na melhoria da vida das pessoas no ambiente de trabalho, com foco na prevenção e cuidados abrangentes.

A primeira edição do Fórum foi realizada em 2022 e surgiu a partir de um desejo do presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão Bittencourt, em desenvolver projetos que beneficiem a saúde dos trabalhadores. A partir de ações como o Fórum, é possível tornar o indivíduo mais qualificado e produtivo, o que melhora o dia a dia de trabalho.

Dentro do Sistema Fecomércio, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) contribuem, cada um da sua forma, com melhorias na saúde no trabalho.

Por meio do Sesc, a instituição está presente no segmento de saúde, mas também leva influências em ações de lazer, educação, esporte e turismo, todos fatores que proporcionam bem-estar para o trabalhador e para a sociedade como um todo.

Já pelo Senac, há o foco em qualificação e educação profissional, com a formação contribuindo para o sentimento de realização dos trabalhadores.

Uma nova edição está sendo planejada para 2024, mas ainda sem data confirmada.