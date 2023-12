Idoso tenta estacionar carro em garagem de casa e cai em ribanceira de três metros no Ceará

Um idoso de 77 anos caiu em uma ribanceira de três metros enquanto tentava estacionar seu carro na garagem da própria casa em Quixeramobim, no Interior do Ceará. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (6), e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

A ribanceira onde ele caiu fica nos fundos do imóvel. A corporação definiu a ocorrência como "diferente do habitual", pois se tratou de um acidente de trânsito na residência da vítima. O veículo do idoso chegou a capotar.

"Quando nos falaram de capotamento, pensamos ser na rodovia, que é bastante comum”, informou o comandante do socorro, 3º sargento BM Deyvison Queiroz Silva.

Resgate

Os bombeiros estabilizaram o automóvel "utilizando técnicas de resgate veicular". Os agentes conseguiram socorrer a vítima em segurança e ela recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local. Após os procedimentos, o idoso foi conduzido a uma unidade de saúde da região.

A ocorrência contou ainda com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Autarquia Municipal de Trânsito do local e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).