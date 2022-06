Hospital Gonzaguinha de Messejana terá atendimentos suspensos para realização de reforma

O Hospital Distrital Gonzaga Mota, conhecido por Gonzaguinha de Messejana, terá atendimento médico paralisado para início de reformas ainda neste ano. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as equipes do local serão remanejadas para atuar nas demais unidades de saúde da capital.

Conforme a SMS, o atendimento na unidade permanece integral somente até o fim semestre. Após isso, os pacientes internados na unidade serão transferidos para outros hospitais da Rede Municipal da Saúde, respeitando as condições de saúde e classificação de risco.

No segundo semestre do ano, a SMS fará a desmobilização do atendimento para o cumprimento de etapas antes da obra, como remoção de equipamentos, transferência de equipes e averiguação das condições estruturais do prédio.

Atualmente, a unidade hospitalar possui cerca de 75 leitos entre unidades semi-intensiva, intensiva neonatal, cuidados intermediários canguru, observação obstétrica e alojamentos conjuntos. O hospital conta atualmente com cerca de 700 profissionais.

Conforme a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, a reforma qualificará o atendimento na unidade.

Ana Estela Secretária de Saúde de Fortaleza Para qualificarmos o atendimento e adequar a unidade às normas técnicas vigentes, iremos contemplar o Gonzaguinha de Messejana com obras de reforma e ampliação da sua área. Será um ganho para a cidade, para os profissionais que lá atuam e para os usuários, em especial aqueles que necessitam do atendimento materno infantil, com a adequação de toda ambiência ao atendimento humanizado.

Outra unidade que passa por melhorias estruturais é o Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter (Gonzaguinha José Walter). Conforme a pasta municipal de saúde, o equipamento erá entregue no segundo semestre deste ano totalmente qualificado, ampliado e modernizado.

Na manhã desta quarta-feira (1º), o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindfort) chegou a realizar ato em frente ao Hospital. Para a diretora setorial de Saúde do Sindifort, Regina Cláudia Neri, “é um absurdo o que está ocorrendo. Em um curto espaço de tempo, a Prefeitura desativa dois equipamentos essenciais para a saúde da população".

Transferência de gestantes

As gestantes de risco habitual de Fortaleza, após a transferência dos atendimentos para as demais unidades, poderão buscar as demais unidades da linha materno-infantil da Capital, que conta com as seguintes maternidades da rede própria: Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) e Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará (Gonzaguinha Barra Do Ceará.

Além disso, Fortaleza conta, ainda, com o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher de Fortaleza), que acolhe pacientes via Central de Regulação.