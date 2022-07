Homem morre após receber descarga elétrica enquanto reformava prédio em Massapê

Francisco Ronaldo Pereira, 44, morreu nesta terça-feira (20) após receber uma descarga elétrica em Massapê, no interior do Ceará. O caso é investigado como "morte por acidente de trabalho" pela Delegacia do Município.

Ronaldo trabalhava na reforma de um prédio comercial, próximo ao mercado central da Cidade, quando recebeu a descarga elétrica da cerca do estabelecimento, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele morreu na hora.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e da Perícia Forense (Pefoce) atenderam à ocorrência.

Trabalhava com o irmão

O Diário do Nordeste apurou que o homem trabalhava com o irmão na reforma do imóvel quando pegou na cerca e recebeu o choque elétrico. Ele deixou dois filhos.