Jovem é resgatado por Corpo de Bombeiros após queda de 150 metros em serra de Massapê, no Ceará

Um jovem de 20 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (7) após cair de um lajedo de 150 metros na serra dos Virgílio, em Massapê, no interior do Ceará.

Segundo familiares, ele havia saído para caçar na região, na tarde do dia anterior, e não voltou para casa. O jovem foi localizado por amigos com fraturas nos membros superiores e inferiores, que o impediam de se levantar.

Ele foi resgatado por oficiais da 1ª Companhia do 3º Batalhão dos Bombeiros (1ªCia/3ºBBM), com sede em Sobral. De acordo com o comandante da guarnição de busca e salvamento, o 1º tenente Maurício Lacerda Antunes, além das lesões nos membros, a vítima se encontrava com forte dor na região do tórax.

Legenda: Amigos e familiares da vítima ajudaram oficiais no traslado da maca até a ambulância Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros do Ceará

“Para o traslado, após estabilização e imobilização da vítima, para manter o conforto e segurança e facilitar o traslado, foi utilizada a maca cesto, bem como, a ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros deu suporte o deslocamento até o hospital”, declarou.

Os bombeiros tiveram ajuda de amigos e familiares no traslado do jovem na maca até a ambulância. Ele foi encaminhado para o Hospital de Massapê, onde recebeu os devidos socorros.