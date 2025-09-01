Gerardo Bastos celebra 58 anos com expansão dos serviços automotivos e ofertas

A Gerardo Bastos comemora 58 anos em setembro de 2025 e marca a data com uma campanha especial de aniversário em todas as unidades. Neste mês, a rede anuncia ofertas exclusivas, com descontos de até 25% em itens e serviços.

Além das promoções, a empresa reforça sua nova fase de expansão dos serviços automotivos, com mais estrutura, tecnologia e foco na qualidade dos atendimentos em mecânica, manutenção e revisão veicular. A ação celebra a trajetória da marca e reafirma seu compromisso com o melhor custo-benefício para o cliente.

Hoje, a empresa orgulha-se de ser o maior truck center da América Latina, um feito alcançado graças ao investimento contínuo em estrutura, tecnologia e, principalmente, no relacionamento com o cliente.

“Os 58 anos representam tanto a consolidação da marca como o fortalecimento da responsabilidade social da Gerardo Bastos com o público cearense”, afirma Caio Santos, gerente geral da Gerardo Bastos.

Agora a meta é ampliar ainda mais o atendimento nas áreas de mecânica, revisão e manutenção veicular, com foco redobrado em qualidade e agilidade.

“A Gerardo inaugurou mais uma loja na rua Meton de Alencar, número 1807, em frente ao mercado São Sebastião. A escolha do ponto foi estratégica justamente por alinhar conforto, comodidade e segurança em um ponto central e de alto fluxo da cidade”, destaca.

A celebração de aniversário também chega ao público em forma de oportunidade: a rede lança uma série de ofertas especiais em pneus, peças e serviços, reforçando o compromisso de oferecer o melhor custo-benefício para o cliente. “Estaremos com descontos de até 25% em pneus, 15% em peças, bem como trocas de óleo a partir de R$ 149”, frisa o gerente geral.