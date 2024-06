Gavião carijó e jiboia são resgatados pela PM em duas ações na Região Sul do Ceará

Duas ações distintas realizadas na última pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na região Sul do Estado resultaram no resgate de animais silvestres — um gavião carijó e uma jiboia. As operações ocorreram na segunda-feira (3) e na terça-feira (4) nas cidades de Crato e Barbalha.

A primeira ocorrência envolveu o gavião carijó, que estava preso no alpendre de uma residência no bairro Parque Grangeiro, no Crato. O animal foi resgatado na segunda-feira (3), por uma equipe de policiais do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), da PMCE.

Legenda: Um gavião carijó estava preso no alpendre de uma residência no Crato e estava com ferimento Foto: Reprodução/Governo do Ceará

Os agentes constataram que o animal estava com ferimentos nas asas. Com isso, o gavião foi encaminhado para uma ONG de proteção animal do município para receber os devidos cuidados e retornar à natureza.

Legenda: A jiboia resgatada por policiais militares do BPMA em Barbalha não tinha ferimentos e foi devolvida para a natureza Foto: Reprodução/Governo do Ceará

Na manhã do dia seguinte, os policiais militares do BPMA se deslocaram para um sítio em Barbalha e localizaram uma jiboia, que foi resgatada pelos agentes. O animal não apresentava ferimentos e logo foi devolvido ao habitat natural.

Segundo informações da PMCE, nos dois casos as equipes realizaram os resgates de forma segura, utilizando equipamentos e os meios adequados.