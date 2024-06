Carro incendeia na Avenida Benjamim Brasil com família dentro do veículo

Um incêndio chamou a atenção na manhã deste sábado (8) por quem passava pela Avenida Benjamim Brasil, no Mondubim, nas proximidades da Avenida Bernardo Manoel. Pai, mãe e filho estavam em um carro quando pararam em um semáforo da via. O veículo estancou, e após tentar dar a partida, sem sucesso, o homem, que era o condutor, foi alertado por pessoas que passavam pelo local que a parte de baixo do automóvel estava em chamas.

Os três saíram do veículo sem ferimentos e viram o fogo consumir todo o automóvel, que ficou completamente destruído. O carro, modelo Fiat Uno, havia sido comprado pela família há cerca de quatro meses por aproximadamente R$ 3,5 mil.

Bastante abalada, Jocássia Merêncio revelou, em entrevista à Verdinha FM, que tudo aconteceu repentinamente. O marido dela, Erivando Cavalcante, tentou religar o veículo após o carro parar de funcionar enquanto eles estavam parados no semáforo.

"A gente estava dentro do carro, aí começou a pegar fogo e um rapaz que tava do lado avisou. A gente ficou desesperado para sair do carro, travou da porta onde estava o nosso filho. Ele é autista, aí meu marido, mesmo com o carro pegando fogo, entrou e conseguiu destravar a porta para tirar o menino de dentro. Estarmos aqui é um milagre", relatou.

Trabalhadores da região foram ajudar

O semáforo onde o incêndio do carro se desenrolou fica em frente a uma oficina automotiva. Funcionários do local, bombeiros e policiais, segundo Jocássia Merêncio, tentaram conter as chamas. O fogo foi controlado, mas com a perda total do veículo.

Moradores da comunidade da Rosalina, a família havia acabado de abastecer o automóvel quando aconteceu o incêndio. O carro era utilizado para trabalho e para levar o filho de cinco anos para consultas.

Legenda: Incêndio em carro na Av. Benjamin Brasil. Família estava dentro do veículo quando chamas começaram e destruíram o automóvel. Foto: Leábem Monteiro/SVM

"Meu marido trabalhava no carro para comprar o pão. Como que a gente faz agora?", lamentou Jocássia, que suspeita ainda de que as chamas tenham sido causada por uma pane elétrica no veículo.

A mulher disponibilizou o número (85) 988093287, que também é pix, para que pessoas interessadas em ajudá-los possam entrar em contato.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBM-CE) para elucidar o caso. Quando houver o retorno do questionamento, este material será atualizado.