Estudantes de escolas públicas de Fortaleza farão intercâmbio na Inglaterra após vencerem competição

Neste domingo (09), 22 adolescentes embarcam rumo a Manchester, na Inglaterra, para intercâmbio de idiomas. Os jovens que possuem entre 14 e 15 anos são oriundos da escola pública em Fortaleza e ganharam o intercâmbio através da Feira Tech, competição que reuniu alunos de 12 escolas municipais em 2023.

A disputa desafiou os jovens a desenvolverem um jogo com foco em sustentabilidade e os melhores projetos foram premiados com a viagem para o exterior.

Para Lucas Guilherme de Araújo Carneiro, de 15 anos, a viagem vai proporcionar muitos aprendizados e crescimento pessoal.

Eu quero obter um conhecimento melhor e ter uma visão mais vasta do mundo, para eu ter mais opções de emprego no mercado de trabalho, para conseguir aprender inglês e eu quero fazer isso pela minha família e para Deus, que são as coisas mais importantes para mim. Lucas Carneiro Estudante

Legenda: Lucas (o último da esquerda para a direita) com seus pais e irmãos Foto: Acervo pessoal

Os pais de Lucas, não imaginavam que uma competição local pudesse fazer com que o filho alçasse voos tão altos. A mãe, Maria Rosângela de Araújo Carneiro, de 50 anos, relata a emoção só de o filho ter ido para a final da competição em 2023, mas quando ela soube que ele também ganharia uma viagem internacional, a emoção foi maior.

“Nós só soubemos do intercâmbio no dia da final da competição, no Centro de Eventos. Foi uma surpresa para todos ali. Só dele ter ido para a final já foi uma alegria grande e, quando soubemos do prêmio que o levaria para fora, foi incrível!”, descreve a mãe com orguho

Ela está feliz pela conquista do filho, mas relata estar apreensiva com a partida dele.

"O meu coração está bem apertado, apreensivo, nervoso, mas feliz com a experiência que o meu filho vai viver", disse.

O sentimento da mãe de Lucas é semelhante ao de Ana Wanderlenia Alves Narciso, de 46 anos, mãe da jovem Ana Carolline Alves Holanda, de 15 anos, que também é uma das estudantes selecionadas para fazer o intercâmbio.

Quando ela me falou que o prêmio da competição era uma viagem internacional, eu não acreditei! Imaginei que fosse balela, que depois mandariam os preços da viagem. A ficha ainda não caiu, eu nem consegui dormir direito nesta noite, imaginando como vai ser quando ela estiver lá, no frio, na casa de outras pessoas, essas preocupações de mãe. Ana Wanderlenia Alves Narciso Mãe da Carolline

O prêmio também parecia mentira para a jovem, Ana Carolline, pois quando ela recebeu a notícia na final da competição, ela não imaginava que seria possível levar os jovens.

Ficamos muito ansiosos com a divulgação do prêmio na final da Feira Tech. Não estávamos acreditando que era possível levar a gente para a Inglaterra. Não é à toa que a minha ficha só caiu quando peguei o meu passaporte e vi meu nome, minha foto e ainda nem caiu a ficha direito. Acredito que só vai cair mesmo quando eu pisar em Manchester. Ana Carolline Holanda Estudante

Legenda: Ana Carolline no dia que recebeu o passaporte na Polícia Federal Foto: Acervo pessoal

Programa de Intercâmbio

Essa é a primeira edição do "Geração Bilíngue", programa de intercâmbio da Prefeitura de Fortaleza. Os 22 estudantes da rede municipal de ensino que foram selecionados pelo programa, receberam, durante o ano de 2023, capacitação na área de tecnologia através do programa Juventude Digital e no final do ano submeteram seus projetos e os melhores foram premiados com uma vaga de intercâmbio.

De acordo com Hugo Holanda, coordenador do Fortaleza Bilíngue, os jovens "irão ampliar seus horizontes para o aprendizado do idioma, pois estarão hospedados em casa de nativos. Além de estudarem em uma das escolas mais renomadas no ensino de inglês".

O programa garante aos adolescentes, passagens de ida e volta, emissão de passaporte, seguro de vida e de saúde, alimentação, hospedagem em casa de família e auxílio financeiro. Os 22 selecionados ainda passaram por um curso preparatório, durante o mês de maio, no programa Fortaleza Bilíngue para poderem se comunicar de forma básica.

*Sob a supervisão de Germano Ribeiro