Fotorreportagem capta a solidariedade no cotidiano do cearense

Ajudar, doar e se voluntariar a uma causa social são formas de transformar realidades. Diversas iniciativas em nosso Estado contribuíram para fomentar uma cultura de solidariedade em 2022. De doação de sangue e órgãos a cestas básicas enviadas por brasileiros que moram em outros países, o Diário do Nordeste registra diariamente ações individuais e coletivas que fazem a diferença. Conheça algumas delas captadas pelas lentes da fotógrafa Fabiane de Paula:

Legenda: Doações de alimentos foram feitas por uma brasileira que mora na Alemanha Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Projeto “Macarrão Amigo” tem a missão de alimentar pessoas em situação de rua e comunidades que precisam conviver com o difícil acesso à alimentação Foto: Fabiane de Paula

Legenda: No Programa Mais Nutrição, é mantido um banco de alimentos “in natura” que seriam desperdiçados pelos comerciantes da Ceasa, mas que permanecem adequados ao consumo humano, e garante a segurança alimentar e nutricional de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O sangue doado no Hemoce garante o abastecimento de cerca de 480 unidades de saúde na capital e no interior do Estado Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O capacete Elmo surgiu diante da falta de respiradores mecânicos em momento de demanda maior do que a capacidade de atendimento durante a pandemia. Equipamento foi cedido para assistência de saúde em outros estados