Fortaleza tem 19 praias próprias para banho neste fim de semana; veja lista

O litoral de Fortaleza tem 19 pontos próprio para banho neste fim de semana (3 e 4), conforme o boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O documento ainda detalha que outros 14 pontos estão impróprios.

A maioria dos postos balneáveis se concentram na região Leste, com 12 praias indicadas para recreação primária. Nesse trecho, somente não está próprio o espaço na altura da rua Ismael Pordeus.

Em seguida, vem o Centro, que apresenta cinco locais adequados: na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar e da altura da av. Rui Barbosa, no Aterro até a Indústria Naval do Ceará (Inace).

Em último, está o Oeste do litoral da Capital, que tem somente duas paias próprias: Praia da Leste, na altura da av. Filomeno Gomes e a Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.

CONFIRA A LISTA DE PRAIAS PRÓPRIAS PARA BANHO:

Leste

01L - Posto 1- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

02L - Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

03L - Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

04L - Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

05L - Posto 5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

06L - Posto 6 - Na altura da av. Carlos Jereissati.

07L - Posto 7 - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

08L - Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

09L - Posto 9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

11L - Posto 11 - Praia do Titanzinho.

32L - Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos.

67L - Posto 67 - Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba

Centro

16C - Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

18C - Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

19C - Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

20C - Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

21C - Posto 21 - INACE (Ind. Naval do Ceará).

Oeste

23O - Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

30O - Posto 30 - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

