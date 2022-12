Governo mantém recomendação de máscara em locais fechados e com aglomeração no Ceará

A recomendação de usar máscaras em locais fechados ou com aglomeração no Ceará foi mantida pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (2). A decisão foi anunciada pela governadora Izolda Cela (sem partido), pelas redes sociais, após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. A governadora já tinha reforçado a necessidade do uso de máscara no último dia 18 de novembro.

Na publicação, ela afirmou que, após o crescimento de casos, os dados mostram que a positividade alcançou uma estabilidade. Mesmo assim, afirmou que é necessário prudência.

"Diante do cenário atual, que exige prudência, o comitê segue recomendando uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, assim como nos transportes coletivos", afirmou na publicação.

Ela também reforçou a necessidade de que a população tome todas as doses disponíveis da vacina contra a doença.

"Também orienta nossa população a completar o esquema vacinal contra a Covid, com as devidas doses de reforço, que são fundamentais para evitar o agravamento da doença", completa. De acordo com Vacinômetro, ferramenta gerida pela Secretaria da Saúde, no Ceará já foram aplicadas mais de 23,5 milhões de doses da vacina.

O Governo do Ceará fez ainda uma recomendação para que cearenses que apresentem sintomas gripais façam uso de máscara e procurem uma unidade de saúde para realizar a testagem e cumprir o isolamento adequadamente.

