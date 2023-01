Fortaleza registra o maior volume de chuva do Ceará; veja demais cidades

Fortaleza amanheceu sob forte chuva, nesta segunda-feira (30), com alagamentos e transtornos no trânsito flagrados em vários pontos. Além da capital, outros 21 municípios cearenses também tiveram chuvas entre 7h de domingo (29) e 7h de hoje.

O maior volume de precipitações nas últimas 24 horas, porém, foi registrado em Fortaleza, que acumula 31 milímetros, até 9h32, de acordo com o portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Guaramiranga e Baturité, região serrana, aparecem em seguida, com 20 e 18,8 mm, respectivamente. Os dados estão em constante atualização e, portanto, podem mudar em curtos intervalos de tempo.

10 maiores chuvas no Ceará nas últimas 24h

Fortaleza: 31 mm

Guaramiranga: 20 mm

Baturité: 18.8 mm

Maracanaú: 16 mm

Palmácia: 15.8 mm

Maranguape: 13 mm

Aratuba: 13 mm

Pacatuba: 12.2 mm

Aratuba: 11 mm

Redenção: 9 mm

Previsão de chuvas

De acordo com a Funceme, a previsão é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, nos próximos dois dias.

O céu deve variar de parcialmente nublado a um cenário com poucas nuvens e chuvas isoladas, tanto na terça (31) como na quarta-feira (1º).

O Ceará tem um prognóstico positivo para esta quadra chuvosa, como divulgou a Funceme no último dia 20. Entre fevereiro e abril, a probabilidade de as precipitações ficarem acima da média é de 50%; enquanto a chance negativa de ficarem abaixo da média é de 10%.

