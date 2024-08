Fortaleza registra dois incêndios simultâneos em vegetações nesta quarta-feira (14)

Dois incêndios em vegetação são registrados simultaneamente em Fortaleza na tarde desta quarta-feira (14), sendo um dentro do Parque do Cocó e o outro no bairro Dunas. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) está nos locais realizando o combate.

Segundo a corporação, dois socorros atuam nos locais. Ainda não há informações sobre a proporção e a causa das chamas.

Legenda: Incêndio ocorre em área de vegetação próxima ao colégio cívico-militar Foto: Kid Júnior

O incêndio no bairro Dunas fica próximo ao Colégio Cívico Militar Batalha do Riachuelo. A fumaça dos incêndios foi vista em alguns bairros de Fortaleza, como o Dionísio Torres e Aldeota.

Veja também Ceará Ideb 2023: CE melhora índices de educação no Ensino Fundamental, mas Médio não atinge meta Ceará Empresa calçadista no CE é condenada a pagar R$ 20 mil por discriminação contra jovem trans

Mais informações em instantes.