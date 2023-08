Fortaleza fará par com Havaí em programa de desenvolvimento sustentável dos EUA

Fortaleza (CE) foi escolhida pelos Estados Unidos para integrar a iniciativa Cidades em Movimento (Cities Forward). Além da capital cearense, Manaus (AM) foi a outra cidade brasileira escolhida. O anúncio foi feito nesta terça-feira (15) pelo Departamento de Estado dos EUA.

Esses locais trabalharão juntos no projeto de desenvolvimento sustentável do Cidades em Movimento, programa lançado durante a Cúpula de Cidades das Américas, realizada em abril deste ano.

Ambas as capitais brasileiras são as únicas do Brasil a integrarem o programa. Outras dez cidades da América Latina e Caribe e mais 12 nos Estados Unidos fecham as 24 selecionadas para a iniciativa.

O objetivo é auxiliar os municípios a criar um ambiente — ecológico, econômico e social — sustentável e inclusivo, que beneficie as comunidades pobres e pouco representadas. A conexão será feita conectando cada uma dessas cidades com sua contraparte nos Estados Unidos. Fortaleza fará par com o Havaí.

Foi uma das promessas feitas pelo presidente dos EUA, Joe Biden, durante a 9ª Cúpula das Américas, em junho do ano passado. O Departamento de Estado do país norte-americano também informou que espera “trabalhar de perto com as cidades selecionadas” e apoiar “todos os municípios apaixonados por construir um futuro mais sustentável”.

Para este programa, os Estados Unidos fizeram parceria com a iniciativa Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI), Resilient Cities Catalyst e o Instituto das Américas.

Além de Fortaleza e Manaus na América Latina e Caribe, foram escolhidas Ambato (Equador), Cali e Cartagena (Colômbia), Cidade da Guatemala (Guatemala), Freeport (Bahamas), Montego Bay (Jamaica), Renca (Chile) e Rosário (Argentina).

O que é o Cities Foward

O programa é dedicado a ajudar as cidades da América Latina e Caribe (LAC) e dos EUA a criar futuros sustentáveis, inclusivos e resilientes por meio de consultoria de projetos, design conjunto e compartilhamento de conhecimento.

Cidades selecionadas com seus pares:

Ambato, Equador + Filadélfia, Pensilvânia

Cali, Colômbia + Baltimore, Maryland

Cartagena, Colômbia + Denver, Colorado

Fortaleza, Brasil + Hawaii County, Hawaii

Freeport, Bahamas + Coral Springs, Flórida

Cidade da Guatemala, Guatemala + Dallas, Texas

Hermosillo, México + Dubuque, Iowa

Manaus, Brasil + Stockton, Califórnia

Mérida, México + Austin, Texas

Montego Bay, Jamaica + Hoboken, Nova Jersey

Renca, Chile + Evanston, Illinois

Rosário, Argentina + Chattanooga, Tennessee

Nos próximos dois anos, os participantes dos EUA e da ALC compartilharão sucessos e desafios em suas

áreas prioritárias de interesse, incluindo, entre outros: