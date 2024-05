Fortaleza e mais de 100 cidades tem aviso de perigo potencial de chuvas intensas no CE; veja lista

Chuvas de até 50 milímetros por dia podem atingir a capital cearense e outras 116 cidades do Estado até às 10h de sábado (1°). O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet aponta uma faixa amarela no Ceará a qual está como "perigo potencial" de chuvas intensas. Para essas localidades são previstas precipitações entre 20 e 30 mm por hora.

Apesar disso, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores ou alagamentos. Confira os municípios da lista:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

O feriadão de Corpus Christi é de chuva para boa parte do Ceará, com registro de 98 mm de precipitações em Fortaleza, entre a quarta (29) e a quinta-feira (30).

Previsão do tempo

O Ceará pode ter registros de chuvas isoladas até o domingo (2), conforme a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda nesta sexta (31), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. No centro-sul do estado, é esperado céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras.

Para o sábado (1°), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. A previsão do sábado é a mesma para o domingo (2).

Além das áreas de instabilidade, as chuvas podem acontecer devido aos efeitos da brisa marítima e terrestre, bem como à convecção local, que resulta da combinação de temperatura, umidade, vento e relevo.