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Fortaleza aprova estudo de impacto de usina de dessalinização; Consórcio cita 11 efeitos na área

O empreendimento da Cagece será construído pelo consórcio Águas de Fortaleza S/A e ainda aguarda emissão do alvará de construção

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Quadras esportivas de areia com postes de madeira e redes sob um céu nublado; grama verde e plantas em primeiro plano.
Legenda: O terreno em questão é área de marinha, portanto, pertence à União, e foi liberado pela SPU para a Cagece.
Foto: Kid Jr

A construção da usina de dessalinização de água do mar no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, projeto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), deve gerar ao menos 11 impactos na vizinhança (confira lista completa abaixo). Para reduzir esses efeitos, o consórcio Águas de Fortaleza S/A, responsável pela obra, prevê 39 medidas mitigadoras.

O diagnóstico consta no Estudo de Impacto de Vizinhança, documento exigido no processo de licenciamento e aprovado pela Prefeitura de Fortaleza em março. O termo de compromisso entre a gestão municipal, via Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), e o Consórcio foi publicado na quinta-feira (23) no Diário Oficial do Município.

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Na prática, o passo legal dado pela Prefeitura caminha para fazer avançar a fase de execução das obras localizadas na Avenida Zezé Diogo, embora para que a obra, de fato, possa sair do papel, o Consórcio ainda aguarde a emissão do alvará de construção que, segundo a  Seuma, “ainda segue em tramitação”. 

A projeção de início da intervenção, que transformará água salgada em potável, já foi alterada diversas vezes. No cenário mais recente, conforme publicado pelo Diário do Nordeste também em março, a nova estimativa de início é o mês de maio. A previsão, do próprio Consórcio, é que a construção da usina dure cerca de dois anos

Imagem mostra trator em obras em dunas, em Fortaleza.
Legenda: Obras da construção da usina de dessalinização.
Foto: Kid Jr.

No relatório, o Consórcio lista uma série de impactos sociais e ambientais do projeto da planta de dessalinização, e classifica um deles como positivo e os demais como neutros ou negativos. Esses efeitos devem ocorrer tanto na fase de obras, quanto na operação da usina. A geração de empregos é o ponto benéfico nas duas etapas. 

Já dentre os negativos estão: a emissão de ruídos, de poeira, de resíduos, a remoção de uma antiga Areninha que ocupava parte do terreno do empreendimento, e o impacto visual já que a usina terá fachada de 300 metros de extensão que limita a vista para o mar em alguns casos e exige que banhistas caminhem distâncias adicionais para contornar o local e acessar a praia.

Cagece aguarda emissão de alvará

Questionada pelo Diário do Nordeste sobre as implicações práticas da assinatura do termo, a Seuma informou, em nota, que: “Ao firmar o termo, a gestão municipal assegura o cumprimento das condicionantes necessárias à implantação de um empreendimento de grande porte, com o objetivo de resguardar a qualidade do espaço urbano e o bem-estar da população do entorno”.

A Cagece também foi procurar e, em nota, reiterou que “aguarda emissão do alvará de construção para início das obras”. Acrescentou ainda que “além disso, são necessárias, também, licenças e alvarás para remanejamento da rede de drenagem da região e construção de nova Areninha”. Segundo o órgão, “as obras iniciarão após a emissão desses documentos”.

No processo burocrático que envolve a construção da usina, o empreendimento que tem como promessa ser uma alternativa para a garantia de segurança hídrica para a Região Metropolitana de Fortaleza, teve a licença de instalação emitida pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) em 2025

O terreno em questão é área de marinha, portanto, pertence à União, e foi liberado pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), órgão do Governo Federal, no ano passado, para a Cagece. 

Terreno em que estão sendo feitas as obras da usina de dessalinização em Fortaleza.
Legenda: Terreno em que estão sendo feitas as obras da usina de dessalinização em Fortaleza.
Foto: Kid Jr.

Quais são os impactos?

A aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança ocorreu após uma série de discussões técnicas, e um dos espaços de análise foi a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD), vinculada à Seuma. Essa instância é a mesma que avalia a construção de superprédios em Fortaleza

O debate precisou passar pela CPPD pois esse colegiado analisa a viabilidade de construção de grandes empreendimentos públicos ou privados na capital. 

Durante o processo de aprovação, os integrantes da CPPD, em uma reunião ocorrida em dezembro de 2025, debateram o impacto da extensa fachada do empreendimento, que, conforme o projeto, terá 300 metros. Isso, segundo alguns integrantes do colegiado, representa uma certa barreira visual e paisagística para a comunidade local. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado à Prefeitura e disponível publicamente no site da Seuma, detalha os seguintes impactos, divididos entre as fases de implantação, que são as obras, e operação, relacionados à estrutura física e ao processo industrial. São eles: 

  • Remoção de equipamento urbano e comunitário: Impacto negativo de pequena magnitude em decorrência da retirada de uma antiga Areninha que ocupava parte do terreno do empreendimento.
  • Mobilidade urbana:  Impacto negativo gerado por interdições viárias durante a obra, aumento no tráfego de veículos de carga e perda temporária de acessibilidade para pedestres e veículos nas vias onde as adutoras serão instaladas.
  • Paisagem urbana: Impacto negativo de pequena magnitude. A presença de tapumes e o canteiro de obras alteram temporariamente a estética visual das áreas públicas e da orla.
  • Ruídos e vibrações: Impacto negativo de média magnitude  gerado pelo uso de máquinas pesadas e escavadeiras para as obras civis e abertura de valas.
  • Emissão de poeira e partículas no ar:  Impacto negativo de média magnitude gerado pela movimentação de terra e a operação de equipamentos podendo afetar a qualidade do ar e o sistema respiratório dos moradores próximos.
  • Geração de resíduos: Impacto negativo gerado pela produção de resíduos de construção, demandando transporte e descarte adequados.
  • Geração de empregos: Único impacto positivo. Estima-se a criação de mais de 500 postos de trabalho diretos e indiretos durante o planejamento e execução, e de 50 empregos diretos na operação permanente.
  • Valorização imobiliária: Impacto neutro na fase de obras, mas negativo na implementação já que a construção da fachada de 300 metros de extensão limita a vista para o mar de algumas residências vizinhas e exige que banhistas caminhem mais para contornar o local e acessar a praia.
  • Adensamento populacional: Impacto considerado neutro em ambas as fases.
  • Ventilação e iluminação: Impacto considerado neutro em ambas as fases.
  • Uso e ocupação do solo: Impacto considerado neutro em ambas as fases.

No caso dos impactos neutros significa que o estudo aponta que, por exemplo, a instalação da usina não atrai novos moradores permanentes, o uso do solo é de utilidade pública e o projeto arquitetônico preserva a circulação do vento e a iluminação natural da praia. Issonão gera nem melhorias relevantes, nem prejuízos ou riscos.

Medidas compensatórias

Como condição para a construção da usina, o Consórcio Águas de Fortaleza assumiu a responsabilidade de executar 39 medidas mitigadoras para compensar os impactos negativos identificados no estudo.

Entre as principais contrapartidas estão a construção de uma nova areninha, em 6 meses, em substituição da antiga, em um local escolhido pela comunidade. 

Além disso, o Consórcio deve criar acessos urbanizados e iluminados para a praia, já que o empreendimento terá uma ampla fachada. 

O estudo também prevê a promoção de capacitação para a comunidade local e priorização da contratação de profissionais da região, especialmente, das proximidades do empreendimento durante as obras. 

No estudo, o Consórcio também se compromete a utilizar barreiras físicas e acústicas para a execução de atividades consideradas ruídos; regulagem periódica do nível sonoro das sirenes e alarmes evitando a elevação do nível de barulho na região vizinha ao empreendimento. 

Comissão avaliou relatório

Quando foi analisado na reunião da CPPD, em dezembro de 2025, o projeto da usina foi apresentado aos integrantes do colegiado. O empreendimento terá 22 edificações, como tanques de água tratada, de salmoura e retrolavagem, edifícios de subestação elétrica, área administrativa, poço de captação. 

Na reunião, o debate apresentou divergência, conforme registrado em ata disponível publicamente no site da Seuma. Um dos pontos foi referente aos efeitos sociais na comunidade do Vicente Pinzon.

Representantes de órgãos da própria Prefeitura chegaram a alertar sobre a extensão da estrutura, que poderia resultar  na perda da vista para o mar e da ventilação natural para os moradores de baixa renda. 

Mas, representantes da empresa afirmaram que o projeto permite a circulação dos ventos por ter prédios baixos e espaçados, o mais alto deles, segundo o Consórcio, tem cerca de 17 metros de altura, além de prever programas de contenção de areia com vegetação nativa e melhorias nos acessos à praia.

A Comissão votou pela aprovação do estudo da usina de dessalinização e teve uma abstenção da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e um voto contrário da Federação de Bairros e Favelas (FBFF). 

Relevância da usina

Idealizada pela Cagece, a usina de dessalinização é projetada para ser a maior do Brasil com capacidade para produzir mil litros de água por segundo. Segundo a Cagece, essa capacidade permitirá o abastecimento de cerca de 720 mil pessoas, fortalecendo o sistema hídrico que atende a Região Metropolitana de Fortaleza.

No processo, o planejamento é que a planta de dessalinização seja acionada quando os volumes de água armazenados nos açudes estiverem baixos e quando a escassez de chuvas gerar níveis de alerta.

A água armazenada nos reservatórios será  direcionada para a população do interior, enquanto a Região Metropolitana contará com a nova alternativa, que é a usina. 

Conforme já publicizado pela Cagece, o equipamento vai utilizar tecnologia de osmose reversa para obtenção de água potável. Nessa dinâmica, o sal é separado da água por meio da aplicação de uma pressão sobre o líquido. A água dessalinizada volta então para o consumo humano.

A discussão sobre a construção da usina ocorre há mais de 5 anos e um impasse com empresas de telecomunicações já chegou a comprometer o andamento do projeto.

As instituições alegavam que a localização planejada inicialmente para o empreendimento poderia causar impactos negativos ao hub de cabos de fibra óptica, responsável pela conectividade entre a África, a Europa e as Américas. Após uma longa disputa, em 2024, a questão foi solucionada com a mudança do local da obra. 

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