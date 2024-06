Usina de dessalinização vai mudar de lugar e ampliar distância de cabos submarinos; entenda

A usina de dessalinização irá mudar de lugar e ficar mais distante dos cabos submarinos da Praia do Futuro, em Fortaleza. A informação foi apurada com exclusividade pelo Diário do Nordeste e confirmada por fontes do setor de telecomunicações.

Uma dessas fontes indicou que a nova área continua situada na Praia do Futuro e fica a cerca de 550 metros do local anteriormente previsto, mas longe o suficiente para evitar danos aos cabos com o cruzamento de tubulações e trepidações.

"Resolve o problema porque não haverá cruzamento com os cabos. É uma distância curta, mas suficiente para evitar os danos", disse.

Anteriormente, o governo estadual e a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) já haviam anunciado um pequeno afastamento dos cabos, em relação ao projeto inicial, no ponto de captação da água. Agora, toda a estrutura, inclusive a que fica em terra, seria distanciada do ponto dos cabos submarinos.

Antes, "tinham alterado somente o trecho do mar. Agora o trecho terrestre também deve ser modificado".

Outra fonte que possui familiaridade com o assunto também confirmou a mudança e afirmou que o governador Elmano de Freitas (PT) deve fazer um anúncio oficial da mudança de local, ainda sem data confirmada.

