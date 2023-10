Anatel apresenta em até 20 dias estudo técnico sobre usina de dessalinização em Fortaleza

Em mais um capítulo do imbróglio envolvendo a usina de dessalinização na Praia do Futuro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve concluir, em um prazo de 15 a 20 dias, estudo a respeito da segurança para os cabos submarinos que ficam na região. Pela estrutura passam cerca de 99% do tráfego de dados do Brasil.

A informação foi revelada a esta coluna pelo conselheiro da agência reguladora, Vicente Aquino. Ele explica que os estudos buscam verificar se a distância de 500 metros entre a planta de dessalinização e os cabos submarinos é segura para o hub de telecomunicações. Vale lembrar que essa distância já tinha mudado, passando de cerca de 40 metros para 500 metros, justamente após uma análise da Anatel.

Vicente Aquino Conselheiro da Anatel "A Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) mudou de 40 metros para 500 metros a distância entre a planta e os cabos. Esse novo estudo (para saber se a nova distância é segura) ainda não foi concluído pela Anatel, mas as operadoras e outros segmentos do governo federal já foram ouvidos. As operadoras já sinalizaram que há riscos"

Ele explica que esses riscos se dividem em dois: marítimos e terrestres. "Com o afastamento de 500 metros, os riscos marítimos são diminuídos. É uma sinalização positiva. Mas quanto aos riscos terrestres, as operadoras como Angola Cables e Claro compreendem que há significativo risco, de modo que a Anatel está se debruçando sobre o reajuste no projeto e, em 15 a 20 dias, vai dar um pronunciamento definitivo".

'Anatel é favorável à usina'

Aquino reforçou que a agência reguladora "está completamente empenhada e acredita que haverá uma convergência" entre as duas partes, após "debater, dialogar, ajustar e sentar à mesa com todos esses atores, garantindo um entendimento para a convivência da usina e da internet do País".

O conselheiro da agência reguladora também enfatizou que a Anatel é favorável à usina de dessalinização. "Não conheço nenhum brasileiro que seja contra" a medida de segurança hídrica e que "o que é preciso é ajuste".

Legenda: O governador Elmano de Freitas defende o projeto da Cagece de instalação da planta de dessalinização na Praia do Futuro Foto: Thiago Gadelha

Durante o lançamento da Campanha de Multivacinação no Ceará, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), falou sobre o impasse envolvendo a usina de dessalinização no Ceará, dizendo que a Anatel não teria apresentado estudos atestando o risco do empreendimento para o hub de telecomunicações.

"Se algum dia a Anatel apresentasse algum estudo técnico com pelo menos dois ou três especialistas na área, eu poderia reconsiderar. eu só tenho a opinião de 'acho', mas governador não se movimenta pelo 'acho' de alguém. Se movimenta pelos estudos técnicos que nós já fizemos junto do setor público e privado, demonstrando que não há nenhum risco para os cabos de internet que chegam a Fortaleza", pontuou o chefe do executivo estadual.

Elamno de Freitas completou que "uma opinião sem nenhum estudo científico embasado" não é "razoável de ser colocado à mesa para uma decisão tão importante que envolve segurança hídrica de cerca de 3 milhões de pessoas e investimentos importantes para o Ceará".

"Uma decisão desse porte exige estudo técnico, dados, conhecimentos e laudos que apontem algum indício e isso nunca foi apresentado", afirmou Elmano.

