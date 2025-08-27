Diário do Nordeste
Ford Crasa lança "Compare e Compre" e convida a testar a nova Ranger em Fortaleza

Ação convida proprietários de S10 e Hilux para test drive com direito a presente premium e até 100% da Tabela FIPE na troca

Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Clientes poderão testar a nova Ford Ranger e ganhar brindes premium
Foto: Divulgação

Entre os dias 25 e 30 de agosto, a Ford Crasa realiza a campanha “Compare e Compre” nas duas unidades da concessionária, localizadas na Av. Washington Soares, nº 7241 (Cambeba) e nº 1100 (Guararapes), em Fortaleza. A ação tem como objetivo apresentar os diferenciais da nova Ford Ranger ao público interessado, com comparação in loco entre Toyota Hilux e Chevrolet S10, rivais no segmento de picapes médias.

Durante o período da campanha, proprietários dos modelos concorrentes estão sendo convidados a realizar um test drive na nova Ford Ranger. Os participantes receberão um presente premium como cortesia, podendo escolher entre três opções de kits: churrasqueira, vinho ou uísque, todos acompanhados de uma caixa de som personalizada Ford.

De acordo com Pedro Saraiva, gerente de veículos novos da Ford Crasa, a proposta da campanha é baseada na confiança da marca no desempenho do modelo. “Acreditamos tanto na superioridade da Ranger que convidamos os proprietários de modelos concorrentes a testarem e compararem. Essa é uma forma direta de demonstrar os diferenciais do produto”, afirma.

A ação integra uma iniciativa nacional da Ford, que busca destacar os avanços da nova geração da Ranger. “‘Compare e Compre’ é uma campanha nacional da marca que visa demonstrar as principais diferenças entre a Ranger e seus principais concorrentes. Colocamos os carros lado a lado para que o cliente possa comparar com base em experiência real, e não apenas em informações técnicas. Assim, é possível avaliar itens como tecnologia embarcada, acabamento, estrutura e, principalmente, potência”, explica.

O test drive é apontado como um dos momentos mais relevantes da ação. “É nesse momento que conseguimos demonstrar os pontos que mais se destacam: potência, conforto, segurança e tecnologia. São aspectos frequentemente reconhecidos por especialistas do setor e que impactam diretamente na decisão de compra”, destaca.

Outro atrativo da campanha é a condição especial de avaliação de seminovos. A Ford Crasa está oferecendo 100% da Tabela FIPE no veículo usado dado como entrada, conforme critérios estabelecidos pela concessionária, que podem ser consultados no site crasa.com.br. “Sabemos que o valor do seminovo é decisivo na negociação. Com essa condição, buscamos facilitar o acesso à nova Ranger para quem deseja fazer a troca”, complementa Pedro.

Serviço
Campanha Compare e Compre | Ford Crasa
Data: 25 a 30 de agosto
Endereços: Av. Washington Soares, 7241, Cambeba; Av. Washington Soares, 1100, Guararapes
Telefone e WhatsApp: (85) 3474-6299
Site: www.crasa.com.br
Instagram: @fordcrasa

