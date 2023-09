Filhote de gato preso em cano de descarga é resgatado por bombeiros em Juazeiro do Norte; assista

Um filhote de gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMCE) em um cano de descarga de um vaso sanitário, nesse domingo (3), no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. O animal ficou preso enquanto brincava e não teve lesão aparente.

A tutora do animal improvisou um resgate quebrando o cano, mas foi sem sucesso. Contudo, para salvar o felino, a responsável acionou a 1ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militares. Conforme a corporação, havia uma peça enganchada no pescoço do filhote.

“Realizamos o procedimento de corte da peça de PVC que prendia o gato, com base no mesmo princípio de extração de alianças: protegendo o animal com uma peça metálica abaixo da estrutura que é cortada, impedindo assim que machucasse o animal”, descreveu o bombeiro militar, soldado Cid.

Legenda: O animal foi resgatado pelos Bombeiros nesse domingo (3) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Resgate de animais

Entre 1º de janeiro e 31 agosto de 2023, foram 8.014 resgates de animais, silvestres e domésticos. O resultado representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram resgatados 7.115 animais.

A corporação orienta ligar para o 193 em caso de resgate de animais e sempre manter distância de animais silvestres.

A ligação é gratuita e o número do Corpo de Bombeiros funciona 24 horas por dias, sete dias por semana.