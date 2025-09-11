Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações

A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, será palco de dois dias de celebração da gastronomia e da cultura cearense com a realização do 24º Festival do Escargot e Frutos do Mar, que começa nesta sexta-feira (12) e segue até sábado (13). O evento, já consolidado como um dos mais tradicionais do calendário turístico do estado, promete reunir moradores, visitantes e amantes da boa mesa em um cenário paradisíaco.

De acordo com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Ferreira Teles, a expectativa é de receber um público de 40 mil pessoas durante o fim de semana de evento. Ele destaca a importância do evento para a economia local.

“Estamos preparando uma edição histórica do Festival do Escargot e Frutos do Mar, um dos principais eventos gastronômicos do Nordeste. Realizado na Praia da Taíba, o festival movimenta a economia local, gerando emprego e renda, além de fortalecer a cadeia do turismo, que envolve a comunidade, turistas, empreendedores, artesãos, veranistas, donos de hotéis, pousadas, bares e restaurantes, entre outros”, destaca o prefeito.

Além da gastronomia, a programação traz nomes de peso da música brasileira. Capital Inicial, Vanessa da Mata, Alceu Valença, The Fevers e Waldonys estão confirmados e devem embalar as noites do festival, atraindo um público diverso.

Programação para todas as idades

O evento também conta com atividades culturais, esportivas e infantis. Na sexta-feira, a partir das 16h30, o Escargot Kids oferece espetáculos musicais, brinquedoteca, contação de histórias e oficinas para as crianças. A Feira Flor do Campo, a partir das 17h, destaca o talento dos artesãos locais com peças de artesanato regional.

Dentro da programação do evento, também haverá competições esportivas durante o final de semana com diversas modalidades, como futevôlei, futmesa e vôlei de praia.

Experiência gastronômica na Taíba

Realizado há mais de duas décadas, o festival nasceu para valorizar a gastronomia e a identidade cultural da comunidade pesqueira da Taíba. Hoje, tornou-se referência nacional, reunindo milhares de visitantes a cada edição e fortalecendo a vocação turística da região.

A grande estrela do festival continua sendo o escargot, iguaria que se tornou símbolo da Taíba. Mas o cardápio vai muito além: chefs e restaurantes locais vão preparar pratos variados à base de peixes e frutos do mar, garantindo experiências únicas de sabor.

Confira a programação do 24º Festival do Escargot e Frutos do Mar

12/09 (SEXTA-FEIRA)

16h: Shows no Mirante da Taíba: Ster, Banda Reite e Andrew Castro

16h: Shows no Beco do Surf: The Greenseeds e Dunarey

16h30: Escargot Kids na Praça Principal

17h: Abertura da Feira Flor do Campo

22h: Shows com Waldonys, Vanessa da Mata e Tribo de Jah

13/09 (SÁBADO)

16h: Shows no Mirante da Taíba: Matheus Lopes, Belinho e O Verbo

16h: Shows no Beco do Surf: Afrodite, DonaLeda e Conduta Positiva

17h: Feira Flor do Campo

22h: Shows com Alceu Valença, Capital Inicial e The Fevers

Serviço:

Festival do Escargot e Frutos do Mar da Taíba

Data: 12 e 13 de Setembro

Local: Praia da Taíba - São Gonçalo do Amarante