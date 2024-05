Festejos Juninos: prepare-se para a alegria do São João no North Shopping Jóquei

O clima de São João já está no ar. Para celebrar essa época tão querida, a Rádio FM 93, em nome do Sistema Verdes Mares (SVM), preparou um evento especial em parceria com o North Shopping Jóquei. Entre os dias 8 e 16 de junho, o shopping se transformará em um verdadeiro arraial, com atividades para toda a família, nos finais de semana, das 18h às 22h.

A programação conta com cidade cenográfica, forró pé de serra, apresentações de quadrilhas juninas e brincadeiras infantis, planejadas para acompanhar uma noite de muita música, dança e diversão. A entrada é gratuita e aberta ao público.

No primeiro final de semana,as apresentações musicais ficarão por conta do Forró Tudo de Bom e do Trio Contagiante no sábado (dia 8). O domingo (dia 9) será reservado para as crianças, com uma variedade de brincadeiras tradicionais, disponíveis na praça de alimentação do shopping.

Detalhes do primeiro final de semana:

Dia 08/06 (sábado)

Praça de Alimentação 18h às 22h - Forró Tudo de Bom 19 às 20h - Apresentação Quadrilha Junina

Quintal do Jóquei 18h às 22h - Trio Contagiante



Dia 09/06 (domingo)

Praça de Alimentação 18h às 22h - Jogos tradicionais: argolas, arremesso de bolinhas, pescaria e boliche



Rayana Gadelha, coordenadora de Projetos do SVM, destaca a presença da FM 93 no evento especialmente pela forte atuação da emissora em ações que envolvem música. “A FM 93 é uma verdadeira amiga do ouvinte, estando sempre ao lado levando o melhor do cenário musical. Na época de São João, entendemos que poderia ser ainda melhor. Com a expertise que temos com eventos e ações temáticas, vimos no North Shopping Jóquei a parceria ideal para levarmos o melhor do período junino presencialmente para o público”, afirma ela.

Para saber mais sobre a programação completa, fique de olho nas redes sociais do Sistema Verdes Mares e do North Shopping Jóquei.

Serviço

Festejos Juninos