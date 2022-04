Feriado Dia do Trabalho: saiba o que abre e fecha no Ceará

Neste domingo (1º) é celebrado o feriado de Dia do Trabalho no País. Devido à data nacional o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais no Ceará sofrem alteração.

Os bancos e a maioria dos serviços dos shoppings fecham, enquanto os postos de combustíveis e os supermercados abrem normalmente.

Origem do Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em diversos países. A data foi criada em Paris, em 1889, em homenagem a uma manifestação de trabalhadores estadunidenses realizada em Chicago, em 1°de maio de 1886.

O movimento, majoritariamente formado por trabalhadores da indústria, reivindicava melhores salários, redução da jornada e condições menos precárias de trabalho.

No Brasil, a data foi instituída como feriado em 1925, pelo então presidente Artur Bernardes. A partir da Era Varga, o país começou a celebrar o dia voltado ao 'trabalhador'.

Em 1º de maio de 1943, foi instituída a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma das principais ferramentas de manutenção dos direitos. Em alguns governos, também havia costume anunciar nesse dia o aumento anual do salário mínimo.

O que funciona neste domingo (1º) no Ceará

SUPERMERCADOS

Os supermercados do Estado funcionam normalmente neste domingo, seguindo o horário de cada local, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

LOJAS E COMÉRCIO

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza), o comércio lojista fecha nesta data na Capital. O Centro Fashion Fortaleza não abre aos domingos, então permanece sem expediente neste feriado.

BANCOS

As instituições financeiras não operam aos domingos, logo também permanecem fechadas neste Dia do Trabalho, explicou o Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb/CE).

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Segundo o Sindipostos Ceará, os postos de combustíveis do Estado funcionam normalmente neste dia.

SHOPPINGS

O Iguatemi Bosque informou que as lojas e os quiosques fecham neste feriado. Já as praças de alimentação e o lazer operam entre 10h30 e 22h, enquanto os restaurantes funcionam em um horário diferente, das 11h as 23h. O cinema também abre entre 13h e 22h. As unidades do Hipermercado Extra e do Supermercado Guará abrem entre 7h e 22h, enquanto as Lojas Americana é das 10h às 22h.

As lojas e os quiosques dos centros comerciais do Grupo Ancar na Grande Fortaleza — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping — fecham neste dia, enquanto as praças de alimentação funcionam entre 11h e 22h. O horário das salas de cinema é conforme a programação.

A praça de alimentação e o entretenimento do Shopping Benfica funcionam normalmente neste domingo, mas as lojas e os quiosques fecham. As agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, o TJCE, a Prevtop e o laboratório também não operam.

No Grand Shopping apenas a praça de alimentação e o cinema abrem na unidade nesta data. O primeiro funciona entre 11h e 22h, e o último segue a programação das sessões.

O Shopping Parangaba também tem o funcionamento alterado neste feriado. Lojas e quiosques fecham, enquanto a Praça de Alimentação e as áreas de lazer, operam das 11h às 22h. Já o cinema (UCI) abre conforme os horários das sessões.

Neste domingo, as lojas do Shopping Del Paseo fecham e a praça de alimentação funciona entre 11h e 21h. A unidade do Mercadinho São Luiz do centro comercial abre entre 7h e 20h.

O Shopping Aldeota informou que as lojas e praça de alimentação fecham neste feriado, abrindo apenas a unidade do supermercado Pão de Açúcar, entre 7h e 19h.

As lojas e os quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy não abrem, mas as operações de alimentação funcionam entre 10h30 e 22h. Na unidade do Papicu, o Supermercado G. Barbosa opera entre 13h e 21h e o Mercadinho São Luiz das 12h às 22h. Já no Kennedy, o Mercadinho São Luiz abre mais cedo, das 7h às 22h. Os cinemas seguem a programação do Cinépolis.

LOTÉRICAS

Segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a Caixa Econômica Federal estipula que os estabelecimentos devem seguir o expediente bancário, mas devido à autonomia de cada empresário, a data é facultativa.

O presidente da organização, Custódio Albano, acredita que a maioria das agências do Estado devem fechar.

RESTAURANTES

Conforme o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), o setor pode funcionar normalmente.

FARMÁCIAS

O Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE) informou que os estabelecimentos do setor podem operar aos domingos e aos feriados, então cada local decide se abre ou não neste dia.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou que funciona em regime de plantão durante este feriado. O foco esquema é manter o atendimento e a manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Ceará. Já as lojas de atendimento fecham, sendo retomado o atendimento na segunda-feira (2).

A empresa orienta que os clientes que necessitarem de atendimento durante o plantão entrem em contato através dos canais disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da Cagece.