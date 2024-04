Feira de Profissões Unifor atrai jovens para escolha do curso de sua vida

Decidir o futuro profissional requer uma boa base de informações sobre mercado, cursos e oportunidades na área que se deseja atuar. Para ajudar os estudantes cearenses que estão em dúvida sobre que carreira seguir, a Universidade de Fortaleza realiza mais uma edição da Feira de Profissões. O evento será nos dias 16 e 17 de maio, das 8h às 17h. Inscrições abertas no site da instituição.

Inteiramente gratuita, a programação contará com palestras, oficinas, debates e visitas guiadas, promovidas pelos quatro centros de ciências e demais setores da Unifor. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de interagir com coordenadores, professores e alunos dos cursos da Universidade para entender melhor o que cada formação tem a oferecer.

“A Feira de Profissões oferece aos estudantes a oportunidade de explorar uma ampla gama de cursos e profissões, interagir com professores e alunos universitários, participar de atividades práticas, de palestras, oficinas, workshops e o acesso a recursos e ferramentas necessárias para tomar uma decisão informada e consciente sobre seu futuro acadêmico e profissional”, afirma Rafaela Ponte, da assessoria de Apoio ao Discente da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor.

Realizada anualmente, a Feira de Profissões da Unifor se consagra como evento fundamental na jornada do estudante em processo de decisão de carreira. “Temos oferecido uma visão abrangente das possibilidades de atuação no mercado e no contexto acadêmico, auxiliando todos que vêm ao nosso evento a tomar decisões importantes sobre suas carreiras e seu futuro. Temos obtido relatos de alunos que participaram da Feira, que hoje são nossos alunos e de outros que com as experiências vividas no evento conseguiram informações necessárias para seguir o seu caminho profissional”, ilustra Rafaela.

Novidades desta edição

A 8ª edição da feira vem com novidades. “Para esta edição, estamos planejando introduzir novas atividades interativas, palestras inspiradoras com profissionais de destaque em diversas áreas. Já estamos com a programação disponível no site do evento para que os interessados se inscrevam”, adianta Rafaela Ponte.

Ano passado, a feira recebeu um público de 10.707 participantes e a expectativa é de receber este ano alunos de cerca de 100 escolas públicas e privadas, incluindo familiares, professores e a comunidade em geral. “A Feira de Profissões é um evento aberto ao público em geral. Estamos com uma programação bem diversa e assim, esperamos ampliar o número de visitantes para os dois dias do evento. Todos são bem-vindos a participar e explorar as oportunidades educacionais e profissionais oferecidas pela Universidade de Fortaleza”, destaca a assessora.

Alunos do Ensino Fundamental também são bem-vindos. Eles poderão começar a explorar opções de carreira e receberão orientação sobre o futuro profissional. “Aluno do ensino médio, ou mesmo do fundamental, que está indeciso sobre que carreira seguir no seu futuro, venha explorar, descobrir novos interesses e ter mais informações sobre áreas do saber que envolvem nossos cursos”, convida Rafaela.

Serviço

Feira de Profissões 2024

Data: 16 e 17 de maio de 2024

Horário: 8h às 17h

Local: Campus Unifor (Av. Washington Soares, 1321)

Inscrições gratuitas aqui