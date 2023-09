Extintor de incêndio: saiba em quais veículos equipamento é obrigatório

O extintor é um dispositivo de segurança utilizado para controlar e extinguir incêndios em seus estágios iniciais, a partir de espuma, pó químico ou outros produtos. Existem diversos tipos de extintores, incluindo os veiculares, mas eles não são obrigatórios para todos os veículos automotores, conforme a legislação brasileira.

Em 18 de setembro de 2015, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou a Resolução 556 no Diário Oficial da União, que tornou facultativo o uso do extintor de incêndio em carros, caminhonetes, camionetas e triciclos de cabine fechadas. Desde aquela data, a falta do equipamento não resulta em multa.

No entanto, a instalação do equipamento segue obrigatória em:

caminhões

caminhões-trator

micro-ônibus

ônibus

quaisquer outros veículos de transporte coletivo

Ele deve ser instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo, ao alcance do condutor, geralmente com carga de pó ABC, capaz de combater:

Incêndio Tipo A: materiais sólidos combustíveis como estofamento, carpete, plásticos e pneus

Incêndio Tipo B: combustíveis líquidos, tais como gasolina, diesel, óleo, álcool

Incêndio Tipo C: equipamentos e materiais elétricos, tais como a fiação para a iluminação interna e externa do veículo, a sua bateria e sistemas de som

O não cumprimento dessas exigências pode levar às sanções do Artigo 230, incisos IX (sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante) e X (com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran), do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A autoridade de trânsito pode aplicar uma infração grave, que resulta na perda de 5 pontos na carteira de motorista, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização.

Assuntos relacionados

Uso em carros

Apesar disso, não há impeditivo para que outros motoristas tenham um extintor veicular em seus automóveis. No entanto, nesses casos, eles devem seguir as normas da Resolução Contran nº 919, de 28 de março de 2022, que entrou em vigor em 1º de abril de 2022.

Segundo o documento, os proprietários devem garantir a visibilidade da marca de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além disso, sua fabricação, capacidade e durabilidade devem atender a especificações técnicas.

Legenda: Bombeiros atendem a ocorrência de incêndio em veículo no Ceará Foto: CBMCE/Divulgação

Revisão e prevenção

Em 2022, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu a 419 ocorrências de incêndios em veículos em todo o território estadual. Por isso, a corporação recomenda algumas medidas preventivas para evitar incêndios em veículos: