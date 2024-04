Exposição 'Retratos de Edson', em exibição em Caucaia, celebra 99 anos do industrial Edson Queiroz

A exposição "Retratos de Edson: vários ângulos de um homem à frente de seu tempo" foi aberta nesta segunda-feira (15), no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, em comemoração aos 99 anos do nascimento de Edson Queiroz, e segue até 17 de maio. Gratuita, promovida pelo Instituto Myra Eliane, a mostra exibe 38 fotografias da vida do industrial, distribuídas em três vertentes: "Simplesmente Edson", "Edson, líder empresarial e visionário" e "Edson em família".

Os curadores da exposição são os professores da Universidade de Fortaleza (Unifor), Adriana Helena Moreira, doutora em Ciências da Cultura e vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária, e Jari Vieira, mestre em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Fotografia.

Legenda: Estão expostas quase 40 imagens da trajetória de Edson Queiroz, incluindo registros inéditos Foto: Nathally Kimberly/SVM

As imagens escolhidas para contar a trajetória de Edson Queiroz mostram o empresário em momentos íntimos, como a infância, o casamento com Yolanda Queiroz e os bastidores da vida pública.

Adriana Helena Moreira Curadora da exposição Me debruçar no universo de Edson Queiroz foi muito interessante porque a gente conhece profundamente o legado e tudo o que o Edson deixou aqui na educação e no desenvolvimento do nosso Estado, mas, quando conhecemos essas fotos pouco vistas, quando entramos nos arquivos do Diário do Nordeste, a gente pode conhecer momentos importantes que não eram só do Edson empresário, mas, também, do Edson em família, com a devoção que teve à família. O Edson também era um cara curioso, que gostava de fotos, tinha hobbies interessantes".

Legenda: Igor Queiroz Barroso é presidente do Instituto Myra Eliane Foto: Divulgação

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, observa que a mostra desperta reflexões e memórias. " Principalmente desse homem que existiu, que fez parte da nossa história, dos seus valores, dos seus valores de família", disse.

Quem foi Edson Queiroz?

Edson Queiroz é reconhecido como um dos maiores empreendedores do Brasil. Ele fundou um dos maiores conglomerados empresariais do país, o Grupo Edson Queiroz (GEQ), com atuação em diversas áreas e presença em mais de 10 estados brasileiros.

A história do GEQ começou em 1951, quando Edson iniciou investimentos em setores como telecomunicações, indústria, agropecuária, energia e mineração. Hoje, compõem o Grupo as empresas Esmaltec, Minalba Brasil, Nacional Gás e Sistema Verdes Mares. Além disso, Edson foi, também, um grande incentivador da cultura e do esporte.

Também compõem o legado do industrial a Fundação Edson Queiroz e a Unifor.

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, que tem como propósito "transformar vidas através dos Valores Humanos". Atua na promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de ofertar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, como o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor), o Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, e o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia.

Serviço

Exposição “Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo"

Onde: Espaço Cultural Arandu, Avenida Central, s/n, Bairro Araturi

Período em cartaz: 15 de abril a 17 de maio, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h

Agendamento de grupos para a exposição: arandu@myraeliane.org ou (85) 3493.5696 ramal 3