Evento de Inteligência Artificial debate sobre educação e tecnologias da informação no Ceará

A Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER) já faz parte do calendário digital e criativo do Ceará. Promovido anualmente pelo Iracema Digital, o encontro chega a sua terceira edição e conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará e do Hub Cumbuco.

Com o tema “Ecossistemas”, a 3ª Ever acontece entre os dias 3 a 5 de fevereiro, em formato virtual. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela plataforma de eventos Sympla.

A abertura acontece às 19h desta quinta-feira (3), com as participações da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e do presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Programação

A programação é dedicada à apresentação de produtos, resultados de pesquisas e projetos de Inteligência Artificial e inovação em tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Ceará. Inclui palestras, debates, pitches e atrações culturais.

Com a ação, o Iracema Digital investe na promoção e potencialização de iniciativas locais, visando a articulação entre empresários, empreendedores, pesquisadores, profissionais das indústrias criativas e gestores públicos.

Ricardo Liebmann Presidente do Iracema Digital “Nosso objetivo é tratar desse tema que é muito importante, pois a IA se integra com muitas outras tecnologias que vem sendo desenvolvidas não apenas na área das TICs (Tecnologia da Informação e da Comunicação), e já trouxeram transformações para a sociedade. Geram grandes oportunidades e até ameaças, como o desemprego provocado pela automatização”.

A ideia é discutir, com leveza, disruptividade e sagacidade os principais desafios de TICs no Ceará. É uma oportunidade para descobrir como a pesquisa, a inovação, a arte e a cultura nos inspiram a construir um mundo melhor. A EVER acontece em sintonia com os desafios e oportunidades já anunciados para o futuro imediato.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Na sexta-feira (4), segundo dia de programação da 3ª EVER, Igor Queiroz Barroso participa da programação que discutirá temas relacionados à inovação do ecossistema das TICs no Ceará.

Legenda: Igor ministrará palestra sobre "Educação sem distância e o uso das tecnologias para despertar valores". Foto: Divulgação.

Na oportunidade, ele ministrará palestra sobre "Educação sem distância e o uso das tecnologias para despertar valores", onde explanará sobre o desenvolvimento de ferramentas online, tecnologias da informação e educação à distância aplicadas no Instituto Myra Eliane nos últimos dois anos.

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane “Nós que fazemos o Instituto Myra Eliane trilhamos o nosso próprio caminhar em relação ao uso dessas tecnologias, para fazer valer a nossa vocação de valorização da vida humana”.

Fundado em 2016 com base em Fortaleza (CE), o Instituto Myra Eliane atua no fomento à educação infantil, com base nos Valores Humanos Universais, como amor, paz, verdade, retidão e a não-violência.

A metodologia de ensino é aplicada no CEI Olga & Parsifal Barroso, escola-modelo e um dos equipamentos do Instituto, além de outras 409 escolas, distribuídas por 14 municípios do Ceará. Até agora, já foram mais de 46 mil crianças beneficiadas e mais de 4 mil colaboradores capacitados.

DISCUSSÃO SOBRE METAVERSO

Serão discutidas questões como a dos metaversos propostos (ou impostos), ao “novo normal” que se constrói em tempos de distanciamento físico, ajudando o cidadão e as instituições a redescobrir, empreender e transformar a realidade a sua volta.

Na EVER, será possível conhecer mais de perto a ideia dos metaversos, com um ambiente imersivo criado em parceria com a Bugaboo e o Hub Cumbuco acessível ao público.

O espaço foi batizado de Infobrasil Digital, em homenagem ao trabalho pioneiro da jornalista Marluce Aires, na divulgação tecnológica no Ceará. O encontro tem ainda o objetivo de celebraremos acordos, compromissos, parcerias e negócios nos ambientes e vivências planejadas para a EVER.

"ECOSSISTEMAS" EM PAUTA

Em sua terceira edição, a EVER explora o tema “Ecossistemas”, a partir do reconhecimento e da afirmação do “ecossistema” de TICs do Estado: diverso, capilarizado e multidisciplinar. Para integrar saberes e experiências, o evento contará com salas temáticas inspiradas em ecossistemas cearenses: Praia, Sertão, Serra e Mangue.

Além disso, a EVER segue com sua prática de homenagear figuras de relevo do ecossistema de TICs do Ceará. Em 2022, os homenageados são: o reitor do IFCE, Wally Menezes; a pesquisadora da UFC, Rossana Andrade; o titular da Secitece, Inácio Arruda; e o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira.

SERVIÇO

A 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial ocorre nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2022, em formato virtual. As inscrições podem ser feitas através desse link. No portal do Iracema Digital, está disponível a programação do evento.

O Iracema Digital é uma das mais importantes redes de articulação, no Ceará, entre governos, universidades, instituições de P&D, entidades de classe, empresas e startups na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs).