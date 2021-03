Empresas: uso de inteligência artificial auxilia na tomada de decisões

Longe de ser algo incomum em empresas de diferentes tipos, o uso de inteligência artificial (IA) se configura como uma forma de otimizar processos por meio da automação. No caso de negócios que possuem demandas logísticas, aplicações de IA envolvem vantagens como predição de perspectivas de mercado, controle de estoque mais preciso, abastecimento de produtos, entre outros pontos.

De acordo com Bruno Holanda, consultor financeiro, as empresas têm, cada vez mais, aberto suas portas para o uso de IA, com foco na segurança e precisão das informações. “A concorrência em diversos segmentos tem aumentado de forma exponencial e, consequentemente, a margem de erro admitida reduziu drasticamente, desde o início da cadeia produtiva até a ponta de entrega ao cliente.”

“Percebo que os setores de PCP (planejamento e controle da produção) e o comercial devem ser prioridade a receberem auxílio de uma inteligência artificial, no sentido de produzir com o menor custo e vender com mais assertividade, aumentando a eficiência e eficácia da estratégia adotada pela empresa.”, reforça Bruno.

O consultor esclarece que, por mais que seja uma automatização, o uso de uma IA é pautado pela identificação de dados relevantes para tomadas de decisão, como compras de determinados insumos para atender a tendência de demanda de um público-alvo, em uma área específica, por exemplo. “Estamos falando de uma inteligência artificial que, de fato, será utilizada para gerar essas informações de forma mais próxima da realidade do cenário.”

Iniciativa local

Foi com o objetivo de desenvolver o mercado cearense nessa área que Marcos Moreira, doutor em administração de empresas e com experiência de 15 anos, em consultoria organizacional, decidiu fundar a Up Owl em 2018, ao lado do seu sócio. A empresa possui uma plataforma de IA voltada para negócios que, por meio do uso de análises estatísticas e algoritmos, cria modelos de predição para auxiliar na tomada de decisões e aumento do fluxo de caixa.

Legenda: Interface da plataforma desenvolvida pela Up Owl Foto: Reprodução

A empresa atua em 50 unidades no Brasil, com mais de 16 mil modelos preditivos realizados até o momento. A taxa média de acuracidade é de 91%, explica Marcos. “Mesmo sendo uma plataforma para todos os clientes, a construção dos modelos preditivos é customizada de acordo com as características de cada empresa.”

Segundo Marcos Moreira, o foco de ação da IA são empresas de médio e grande porte, com necessidade de gestão de compras e estoque, com destaque para os setores da indústria e comércio. Contudo, o fundador pondera que empresas do ramo de serviço, como unidades de saúde, também se beneficiam do uso.

“O Estado do Ceará apresenta um grande crescimento e, também, uma enorme necessidade de qualificar sua gestão e, por isso, observamos um bom potencial para o crescimento tanto das empresas como de toda a economia local”, comenta Marcos. O gestor informa que a previsão de crescimento para a Up Owl em 2021 é de 100%, e de 200% para o próximo ano.

Para Thiago Bastos, diretor da TBS Contabilidade, o uso de inteligência artificial apresenta potencial para auxiliar no desenvolvimento de empresas ainda carentes no uso de inovações do tipo. “Para empresas que necessitam de uma gestão de compras e de estoque adequada, a inteligência artificial desenvolvida pela Up Owl proporciona um extraordinário impacto nas finanças das empresas, tendo em vista que melhoram os controles internos das atividades que, por sua vez, auxiliam nos processos de tomadas de decisão dos empresários”, afirma.

