Sana 2024 começa nesta sexta-feira (12) com atrações internacionais e shows

Com diversas atrações para os fãs de cultura pop, o Sana 2024 Parte 2 começa nesta sexta-feira (12), no Centro de Eventos do Ceará. O evento segue até domingo (14) e conta com atrações internacionais, dubladores de personagens icônicos e shows. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Um dos destaques da programação do Sana 2024 é o show da Banda Restart, que vem para Fortaleza com a turnê de despedida “Pra Você Lembrar”, no sábado (13), a partir das 20 horas.

Também no sábado, o evento contará com a presença dos dubladores Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Hermes Baroli, responsáveis por dar voz a personagens do anime Cavaleiros do Zodíaco, que celebra 30 anos de exibição no Brasil em 2024.

Outras atrações musicais serão a cantora japonesa Nana Kitade, responsável por temas de animes como Fullmetal Alchemist, D. Gray-Man e Jigoku Shōjo, e o Festival Rap Geek, com os rappers Player Tauz, MHRap, TK Raps, Felícia Rocks e VMZ.

No domingo (14), os fãs do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris” também poderão curtir a participação da atriz Tichina Arnold, intérprete da personagem Rochelle, que estará acompanhada da sua dubladora Guilene Conte.

Salas temáticas

Dentro da programação do Sana 2024, o público poderá conferir diversas salas temáticas, como Harry Potter, Star Wars, Ludus e Black Heroes, além de uma exposição de esculturas geek do artista Walterlan Veríssimo, com obras de Round 6 Naruto, Dragon Ball, Pokemon e Game of Thrones.

Já o Palco Senac Games vai receber convidados do universo gamer, onde os visitantes poderão participar de campeonatos ou jogar os jogos FreePlay. No Palco Sesc Ar&Fest, serão realizados concursos de cosplayers, apresentações musicais e paineis.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 12 de julho:

VMZ (Rapper Geek)

Sábado, 13 de julho:

Gilberto Baroli (Dublador)

Letícia Quinto (Dubladora)

Hermes Baroli (Dublador) – Participação On-line

Fuck The System (Banda)

The Outsider (Banda)

Restart (Banda)

Muca Muriçoca (Apresentador e YouTuber)

Domingo, 14 de julho:

Tichina Arnold (Atriz Internacional)

Guilene Conte (Dubladora)

Player Tauz (Rapper Geek)

VMZ (Rapper Geek)

TK Raps (Rapper Geek)

Felícia Rock (Rapper Geek)

MHRAP (Rapper Geek)

Nana Kitade (Cantora Japonesa)

Serviço

Sana 2024 Parte 2

Datas: 12, 13 e 14 de julho de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará

Horários: Sexta, das 12h às 20h; Sábado e Domingo: 10h às 20h

Ingressos: Sympla