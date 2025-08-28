Diário do Nordeste
Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”

Empreendimento une tecnologia, inovação, sustentabilidade e lazer, em bairro com alto potencial de valorização no Eusébio

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”
Legenda: Condomínio une inovação, tecnologia, sustentabilidade, conforto, segurança e lazer em uma das regiões mais promissoras da cidade
Foto: Divulgação

O município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, acaba de receber um marco no setor imobiliário: o lançamento do MAHAL RESIDENCE, o 1º condomínio Smart do Eusébio e do Ceará em sua categoria. O empreendimento, desenvolvido pela Quattuor Construtora, está localizado no bairro Urucunema, área que vem ganhando notoriedade e já é conhecida como a “Aldeota do Eusébio”, por sua crescente valorização e infraestrutura urbana de alto padrão.

Com pouco mais de um mês desde o lançamento, o MAHAL RESIDENCE já se destaca como referência em tecnologia, inovação e sustentabilidade. O projeto traz soluções modernas de automação, segurança inteligente e eficiência energética, reforçando a proposta de oferecer uma experiência de moradia conectada e consciente. Além disso, o condomínio se posiciona como o único condomínio clube da região, com mais de 20 itens de comodidade e lazer, distribuídos entre áreas comuns e espaços privativos, com baixo custo previsto de cota condominial.

“Estamos falando de um condomínio com energia solar, poço artesiano, portaria inteligente com acesso por aplicativo, micromercado, além de Smart Locker e cabeamento subterrâneo, tudo pensado para reduzir custos e tornar o dia a dia mais prático e sustentável”, explica Sandro Pinto, sócio-diretor da Quattuor Construtora.

O projeto é composto por 31 casas duplex em uma planta inteligente e inovadora, com metragens de 128,37m² a 150,14m², em terrenos que variam entre 204,75m² e 323,49m². Todas as unidades contam com 3 ou 4 suítes, vagas para 3 veículos e quintal com mais de 63,00m² livres, entregando conforto e exclusividade.

“A casa é entregue com um kit inteligente de tecnologia, com fibra ótica que permite acesso a internet de alta performance, pré-disposição para energia solar e tomada para carro elétrico, entre outros. Tem um conceito realmente de redução de custo. Estamos entregando o condomínio autossustentável”, afirma o sócio-diretor.

Além disso, a Quattuor já entregou e continua entregando diversos empreendimentos para o mercado. "Estamos há mais de 7 anos no mercado, com mais de 30mil m² em obras, temos mais de 60 casas de alto e altíssimo padrão entregues e 5 residenciais lançados", conclui Sandro sobre a construtora.

A região do Urucunema tem se consolidado como um novo polo de desenvolvimento do Eusébio. A poucos minutos do centro da cidade, o bairro contará com diversas comodidades, como o Laguna Gastronomia e Passeio, que está em construção, além de shoppings e open mall´s, academias de grife e grandes redes de supermercado. Estima-se que mais de R$ 300 milhões em investimentos públicos e privados estejam sendo direcionados na região, contribuindo para a sua rápida valorização.

