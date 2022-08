Estética humanizada ganha espaço no mercado de beleza e bem-estar em Fortaleza

Nos últimos anos, a indústria da beleza e bem-estar vem ganhando cada vez mais adeptos, seja pela procura de um procedimento estético ou pela mudança de estilo de vida. A fim de gerar resultados mais significativos e proporcionar uma relação mais transparente entre médicos e pacientes, a corrente da “Estética Humanizada” vem sendo praticada por novos estabelecimentos em Fortaleza.

Planejada inicialmente há três anos por uma rede de especialistas em estética, a Clínica Plennitah chegou, oficialmente, à Fortaleza nesta terça-feira (2). Com localização privilegiada no bairro Aldeota, o novo conceito traz tratamentos modernos e profissionais altamente capacitados em diversos segmentos da estética para atender os pacientes de forma humanizada, entendendo as particularidades de cada um.

Harmonização facial, tratamentos capilares, implantes dentários, nutrologia e endocrinologia são alguns dos serviços ofertados pela clínica que atende via plano de saúde e particular.

Especialista em dermatologia, a Dra. Lia Albuquerque (CRM: M11708, RQE: 6631), presente nos rol de profissionais residentes da clínica, afirma que o objetivo principal do estabelecimento continuará sendo a oferta do bem-estar associado à tecnologia, conforto e recepção personalizada. “A clínica surgiu com o objetivo de trazer saúde plena aos pacientes, gerando bem-estar e autoestima. Associamos os melhores tratamentos, tecnologias, atendimento de excelência, ambiente confortável e acolhedor”, destaca.

Legenda: Profissionais que atuam na Clínica Plennitah Foto: Divulgação

Os tratamentos são indicados ao público que busca elevar a autoestima, conquistar a saúde do corpo e da mente e transparência no atendimento. O catálogo de serviços contempla especialidades como dermatologia, endocrinologia e odontologia sob suporte de profissionais capacitados e da tecnologia de ponta.

Os pacientes podem buscar, inclusive, por tratamentos com aparelhos modernos, como o Fotona StarWalker®, para melasma e rejuvenescimento, Motus Ax, voltado para a depilação a laser e o Ultraformer III, para tratamento da flacidez e firmeza muscular, estão entre os exemplares usados.

A Clínica Plennitah está localizada na rua Doutor José Lourenço, nº 1901, no bairro Aldeota. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, entre os horários das 8h às 19h, mediante agendamento prévio no perfil oficial da clínica no Instagram (@clinicaplennitah).

