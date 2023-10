Estátuas e monumentos da Praça dos Leões serão restaurados; Prefeitura escolhe empresa para serviço

A estátua da escritora Rachel de Queiroz, o monumento do General Tibúrcio, as esculturas dos leões e leoas, os brasões, os jarros estilizados, as insígnias das datas comemorativas de guerra e as placas que compõem a Praça General Tibúrcio, mais conhecida como Praça do Leões, em Fortaleza, devem ser restaurados. A Prefeitura de Fortaleza abriu licitação no dia 10 de outubro para escolher a empresa que irá recuperar os bens. O procedimento administrativo indicava o dia 25 de outubro como prazo para a abertura dos documentos para a escolha de quem irá executar o serviço.

No processo licitatório que consta no Portal de Compras da Prefeitura, a gestão, durante 15 dias do mês de outubro, buscou uma empresa especializada para restaurar e conservar os bens integrados no tradicional logradouro do Centro, construído em 1887 e, que desde 1991 é tombado pelo Estado. No sistema ainda não consta ainda se alguma empresa venceu o processo licitatório.

Na proposta da Prefeitura, as empresas interessadas deveriam especificar o valor a ser gasto na recuperação de cada item e o valor global do processo de recuperação. Mas, esse montante estimado para a execução dos serviços não pode ultrapassar R$ 344 mil. A proposta a ser escolhida é a de menor preço, conforme a modalidade da licitação.

Foto: Thiago Gadelha

Conforme a licitação, a empresa vencedora deverá cumprir as seguintes tarefas:

Realizar o Mapa de Danos : fazer um diagnóstico do estado de conservação atual e permanente do monumento de forma descritiva, incluindo indicações e procedimentos técnicos e tipos de materiais que deverão ser empregados individualmente nos bens móveis e integrados;

: fazer um diagnóstico do estado de conservação atual e permanente do monumento de forma descritiva, incluindo indicações e procedimentos técnicos e tipos de materiais que deverão ser empregados individualmente nos bens móveis e integrados; Elaborar laudo técnico através de análises de prospecção do material estético e construtivo de cada elemento, objeto e/ou conjunto artístico;

através de análises de prospecção do material estético e construtivo de cada elemento, objeto e/ou conjunto artístico; Realizar o procedimento de conservação e restauração dos bens móveis e integrados;

dos bens móveis e integrados; Seguir, na restauração, os princípios estéticos do conceito original do objeto;

do objeto; Elaborar o relatório final ao fim dos procedimentos técnicos realizados.

Foto: Thiago Gadelha

Retirada dos monumentos

No caso de necessidade de retirada ou deslocamento de algum monumento, estátua, placa, para ambiente ou atelier fechado a empresa responsável deve indicar o endereço do local e o detalhamento dos procedimentos técnicos a serem realizados A execução desse procedimento requer aprovação prévia da Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

A empresa que realizará a restauração dos bens deve ter na equipe técnica, no mínimo, restaurador, historiador, projetista, arquiteto e engenheiro.

Foto: Thiago Gadelha

A recuperação deverá ser executada em 3 etapas que devem ser concluídas em 4 meses, a contar da data de assinatura do contrato, após a aprovação da equipe de técnicos pela Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor.

Características da Praça do Leões

A Praça General Tibúrcio, diz o documento da Prefeitura, homenageia o herói da Guerra do Paraguai, o cearense General Antônio Tibúrcio de Souza, e tem diversos elementos arquitetônicos e estilísticos que são representados pelo período da Art Nouveau (1890 a 1920).

Foto: Thiago Gadelha

No Centro da praça há um monumento em homenagem ao militar, datado de 1888. A primeira estátua da cidade de Fortaleza. A estrutura tem cerca de 2,50 metros de pedestal e 2,00 metros de escultura em ferro.

Foto: Thiago Gadelha

Outro cenário marcante do logradouro é a escadaria, ornada de leões, que dá acesso à praça na confluência das ruas São Paulo e Sena Madureira. Em relação ao jardim, a praça segue o estilo romântico e conta com árvores como macaúba, flamboyant, mungubeira e fícus benjamin.