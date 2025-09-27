Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Escola em Sobral alvo de ataque a tiros retomará aulas em outubro

A decisão ocorre como forma de preparar melhor a instituição de ensino para receber os alunos e professores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:51)
Ceará
Escola Luís Felipe está localizada no bairro Campo dos Velhos, em Sobral.
Legenda: Escola Luís Felipe está localizada no bairro Campo dos Velhos, em Sobral.
Foto: Reprodução/Google Maps

As aulas da Escola de Ensino Médio Luís Felipe, no bairro Campo dos Velhos, em Sobral, só irão retornar no próximo dia 6 de outubro.

A decisão, divulgada pela Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) neste sábado (27), ocorre como forma de preparar melhor a instituição de ensino para receber os alunos e professores após o ataque a tiros que matou dois estudantes e deixou três feridos na última quinta-feira (25).

Segundo o comunicado, nos próximos dias, a escola – que tem mais de mil alunos – realizará atividades de apoio psicossocial para professores, demais servidores, estudantes e familiares para tentar minimizar o impacto da tragédia.

A nota ainda destaca que a Seduc e o Ministério da Educação (MEC), em parceria com órgãos e entidades parceiras, estão "desenvolvendo um plano de ação para garantir a proteção e o bem-estar dos estudantes e profissionais da EEM Luís Felipe, o retorno das aulas e o apoio integral aos estudantes em recuperação, às famílias e a toda a comunidade escolar".

Veja também

teaser image
Ceará

Como cuidar de comunidades escolares afetadas por ações de violência extrema como o caso em Sobral?

teaser image
Ceará

Disputa entre facções causa mortes, abandono e dano emocional em escolas do CE

Confira a nota divulgada pela Seduc na íntegra:

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informa que as aulas na Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, serão retomadas no próximo dia 6 de outubro. O retorno está sendo cuidadosamente preparado para garantir acolhimento, cuidado e segurança a todos que fazem parte da comunidade escolar.

Entre os dias 29 de setembro e 1° de outubro, a escola realizará atividades de apoio psicossocial voltadas a professores e demais servidores, além do planejamento pedagógico para a organização dos espaços e a preparação da rotina escolar. Já no período de 1° a 3 de outubro, serão promovidos círculos de diálogo e acolhimento psicossocial com as famílias dos estudantes, conforme cronograma que será divulgado pela unidade na próxima semana.

Na retomada das aulas, serão ofertados momentos conduzidos por psicólogos, assistentes sociais e professores diretores de turma, assegurando um ambiente de apoio emocional, segurança e escuta sensível para os estudantes.

A Seduc, em parceria com o Ministério da Educação e diversos órgãos e entidades, segue desenvolvendo um plano de ação para garantir a proteção e o bem-estar dos estudantes e profissionais da EEM Luís Felipe, o retorno das aulas e o apoio integral aos estudantes em recuperação, às famílias e a toda a comunidade escolar.

Ataque a tiros em escola em Sobral

O ataque a tiros que vitimou dois estudantes e feriu outros três ocorreu na manhã da última quinta-feira (25). Imagens de câmeras da região registraram quando dois homens chegaram de moto à vizinhança, desceram do veículo e efetuaram os disparos da calçada, em direção ao pátio da escola.

Cinco adolescentes alunos da EEM Luís Felipe, com idades entre 16 e 18 anos, foram feridos durante o ataque. Um deles, que veio a óbito, foi alvejado com 13 tiros. O segundo faleceu com três disparos.

De acordo com as primeiras investigações, uma hipótese é de que os adolescentes assassinados tinham envolvimento com tráfico de drogas na região do colégio estadual e estavam envolvidos em disputa de facções criminosas.

A motivação, entretanto, ainda será desvendada, conforme o delegado João Alberto divulgou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26), após a prisão do primeiro suspeito do crime.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, "custará tempo", mas "esse crime não vai ficar impune". O segundo suspeito ainda está foragido.

O que deve ser feito quando a escola é alvo de violência?

O ataque à EEM Luís Felipe gerou repercussão Brasil afora e diversos políticos, figuras públicas e entidades se manifestaram, como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o governador Elmano de Freitas e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

À TV Verdes Mares, moradores do entorno da escola, além de pais e mães de alunos, relataram o terror vivenciado e o temor gerado pela ação criminosa. Mãe de uma aluna, a manicure Isa Maria contou que estava próximo à unidade no momento do ataque e relatou a cena de desespero, citando que pais e mães chegaram a tentar arrebentar o portão para acessar o local.

No momento posterior a uma situação de violência como essa, especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste destacam que a prioridade é acolher as pessoas atingidas pela situação. Após um ataque assim, é comum que alunos, professores e outros funcionários das escolas tenham sintomas de Estresse Pós-Traumático, por exemplo.

O retorno deve ser gradual, trabalhado em diferentes fases, explica a doutora em educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp Telma Vinha, que também é coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM).

"Conheço escolas, por exemplo, em que eles (gestores) fizeram voltar às aulas dois dias depois (da ocorrência), sendo que os professores ainda estão traumatizados, estudantes estão traumatizados. Você tem que ir aos poucos. Começa com professor, prepara o ambiente, prepara como receber os alunos. Antes de receber os alunos, você tem que se reunir com as famílias. Você tem que dar suporte paulatino para aquela escola voltar a abrir", explica.

Caso contrário, segundo a professora, pesquisas indicam que meses após o ocorrido há um grande adoecimento nessa comunidade, pela falta de cuidado.

O documento "Violência extrema contra as escolas: orientações para preparação e resposta", do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), indica quatro fases para ação antes e depois de situações desse tipo.

  • A Fase 0 (Zero) - Organização de um Comitê Local Intersetorial: Antecipa as necessidades e orienta a respeito da constituição de Comitês para coordenar as ações de recuperação e do provisionamento de recursos financeiros. É uma fase que deve ser realizada por todos os municípios, de forma preventiva, sem que exista ataque.
  • A Fase 1 - Conjuntura, avaliação do impacto e preparação: Trata das deliberações administrativas e organizacionais necessárias para o planejamento e concretização do fluxo de encaminhamentos para o atendimento ampliado às vítimas diretas e indiretas.
  • A Fase 2 - Resposta integrada considerando as prioridades: Refere-se à organização e implementação das ações de intervenção inicial imediata e de caráter de urgência.
  • A Fase 3 - Restauração: Orienta sobre a retomada e continuidade das ações letivas na escola afetada. O planejamento deve considerar as ações de médio e longo prazo a serem construídas e adotadas pela instituição.

Quais medidas foram anunciadas após o ataque à escola de Sobral?

Após o ataque, na última quinta-feira (25), Camilo Santana informou que equipes do Ministério da Educação (MEC) iriam acompanhar de perto a situação por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares (NRRCE), composto por profissionais especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres.

A equipe atua diretamente junto às redes de ensino que necessitam de apoio em situações de crise em caso de ataque, promovendo o cuidado ético, o fortalecimento dos vínculos e a reconstrução coletiva da comunidade escolar.

Além disso, o governador Elmano de Freitas anunciou o envio da cúpula da Segurança Pública do Ceará para o município e o reforço policial na região.

Veja também

teaser image
Ceará

Como a violência contra crianças afeta a saúde mental do público infantil

teaser image
Ceará

Níveis de competência socioemocional são menores em alunos adolescentes, diz estudo internacional que inclui Sobral

Em nota, o Ministério Público do Ceará (MPCE) informou que vai atuar junto à Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e aos demais órgãos públicos estaduais e municipais no acompanhamento de um plano emergencial de gestão de crises no ambiente escolar, prevenção de violência e fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino.

"A proposta é definir ações de curto, médio e longo prazo para garantir a permanência dos estudantes nas escolas com segurança. Entre as primeiras medidas estão o trabalho intersetorial para a construção do plano, com ações de acolhimento e, numa fase posterior, implementação de estratégias para o retorno das aulas de forma segura", diz o comunicado.

O plano também vai contar com contribuições de representantes das instituições do Sistema de Justiça, da Segurança Pública e da Assistência Social tanto do Estado quanto do município de Sobral.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Escola Luís Felipe está localizada no bairro Campo dos Velhos, em Sobral.
Ceará

Escola em Sobral alvo de ataque a tiros retomará aulas em outubro

A decisão ocorre como forma de preparar melhor a instituição de ensino para receber os alunos e professores

Redação
Há 1 hora
Estudantes em sala de aula, com foco em uma aluna escrevendo no caderno enquanto colegas ao fundo acompanham a aula
Ceará

Como cuidar de comunidades escolares afetadas por ações de violência extrema como o caso em Sobral?

O Diário do Nordeste entrevistou a doutora em educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM), Telma Vinha, sobre o assunto

Thatiany Nascimento
27 de Setembro de 2025
Incêndio atinge 8 ônibus escolares em Itaitinga
Ceará

Incêndio atinge 8 ônibus escolares em Itaitinga

Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou

João Lima Neto
27 de Setembro de 2025
Estudantes assistindo a aula.
Ceará

Disputa entre facções causa mortes, abandono e dano emocional em escolas do CE

Especialistas alertam que todo o aspecto da sociedade, como a disputa entre territórios ocasionada pelo tráfico, tem reflexo no cotidiano das instituições

Gabriela Custódio
26 de Setembro de 2025
A imagem é dividida em duas partes.À esquerda, aparecem um homem e uma mulher sorrindo e exibindo medalhas após participarem de uma corrida de rua. Eles vestem camisetas verdes de competição, com números de inscrição fixados na frente. O homem segura uma muleta de apoio e está ao lado da mulher, que usa óculos escuros espelhados.À direita, o mesmo homem aparece em um ambiente de fisioterapia. Ele está preso a um equipamento de suporte, com cintos e tiras presas ao corpo, caminhando em uma esteira ergométrica.
Ceará

Ex-tetraplégico realiza sonho de participar de corridas de rua em Fortaleza; veja vídeo

História de Paulo Cavalcante é marcada por cirurgias arriscadas, dor intensa e anos de tetraplegia

Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Fachada da Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe
Ceará

Escola em Sobral alvo de tiros existe há 81 anos e tem mais de mil alunos

A tragédia, marcada pela violência extrema, abalou a cidade reconhecida nacionalmente por seus avanços na educação

Thatiany Nascimento
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.
Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Carol Melo e Luana Severo
25 de Setembro de 2025
Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano
Ceará

Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano

Os pais da cearense receberam uma dica de um padre que já havia visitado o Vaticano, para que o encontro fosse possível

Gabriel Bezerra*
25 de Setembro de 2025
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Ceará

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Ceará

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Gabriela Custódio
25 de Setembro de 2025
Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

Material disponível para baixar contempla as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design.

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Ceará

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Redação
25 de Setembro de 2025
Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Ceará

Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula

Bergson Araujo Costa
24 de Setembro de 2025
Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.
Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.
Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro
24 de Setembro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.
Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação
24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento
24 de Setembro de 2025
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
24 de Setembro de 2025
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
24 de Setembro de 2025
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025