Enpecel Comercial inaugura nova loja neste sábado (25)

A Enpecel, referência no ramo de material elétrico e hidráulico, celebra 35 anos de história com a inauguração de sua nova unidade no bairro Cambeba, em Fortaleza. A partir de 25 de maio, a empresa atenderá seus clientes também na Av. Washington Soares, 5049.

Atuante como atacadista e varejista de materiais para construção e reforma, “a empresa hoje foca em trazer as melhores marcas com os melhores preços do mercado”, destaca Gabriel Teixeira, Diretor Comercial da Enpecel. A nova loja dispõe de um estacionamento próprio e mais de 800m² de espaço para venda de equipamentos e materiais de elétrica, hidráulica, iluminação, automação, impermeabilização e energia solar.

“Com a inauguração da nova unidade, a Enpecel reafirma seu compromisso em oferecer excelência em atendimento e produtos de alta qualidade para os clientes no Ceará. Nesses 35 anos, nosso empenho é gerar economia de tempo e dinheiro para as obras dos clientes. Temos as melhores marcas do mercado com os melhores preços. Afinal, quem compara, escolhe Enpecel”, afirma Gabriel Teixeira.

Além da nova loja, os 35 anos da Enpecel serão marcados com a atualização da logo da marca, com um modelo mais moderno, que transmite a busca por inovações e constantes renovações da empresa.

Serviço

Enpecel Comercial

Instagram: @enpecelcomercial

Site: enpecel.com.br

Enpecel Comercial Matriz: Av. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga

Contato: (85) 3298-9100

Enpecel Comercial Sul: Av. Washington Soares, 5049 - Cambeba

Contato: (85) 2018-2025