Engenheiro eletricista desaparece após sair de casa no bairro Papicu, em Fortaleza

O engenheiro eletricista Samuelson Brito Mesquita da Gama, de 39 anos, desapareceu às 11h da manhã desta quinta-feira (15) após sair de casa no bairro Papicu, em Fortaleza.

De acordo com informações repassadas pela mulher do cearense, Germana Feijó da Gama Brito Mesquita, de 48 anos, ele foi visto pela última vez saindo do prédio onde moram em direção à Avenida Santos Dumont no sentido Centro. Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado.

A esposa de Samuelson diz que ele saiu somente com a roupa do corpo, sem aparelho celular e sem nenhum documento. Ele estava vestindo um short de tactel na cor preta, uma blusa de malha na cor azul marinho e chinelos.

Segundo informações prestadas no B.O., o engenheiro faz tratamento para depressão há alguns meses e saiu de casa após uma discussão com a mulher.

Veja também

Germana relatou que foi à delegacia do 15º DP e os policiais saíram em busca dele, mas não o encontraram. Familiares também foram em sua procura e não o localizaram.

Caso tenha alguma informação, é possível entrar em contato por meio da 12º delegacia do DHPP pelo telefone (85) 3257-4807. O sigilo das informações é garantido.