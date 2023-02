Empresas de ônibus disponibilizarão 230 viagens extras no Carnaval; confira destinos mais procurados

Mais de 45 mil passageiros deverão embarcar pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza entre os dias 16 e 22 de fevereiro. Segundo a Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da Capital, o número representa um aumento de 25% em relação à média normal de fluxo.

Para atender o alto número de embarques, as empresas de transporte disponibilizarão 230 viagens extras, número que ainda pode aumentar de acordo com a demanda. Estima-se que até o fim do Carnaval, 1.528 viagens sejam realizadas durante os seis dias.

De acordo com Newton Fialho, Gerente da Socicam, o dia com maior fluxo de passageiros neste ano deve ser a sexta-feira (17), com aproximadamente 8.693 usuários do transporte rodoviário.

DESTINOS MAIS PROCURADOS

As cidades mais procuradas do Ceará até o momento são:

Sobral;

Juazeiro do Norte;

Canindé;

Itapipoca; e

Aracati.

Já entre os destinos interestaduais estão:

Teresina ( PI );

); Natal ( RN );

); Recife ( PE );

); João Pessoa ( PB ); e

); e Parnaíba (PI).

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS

Para não ter problemas no dia de viajar, a Socicam recomenda aos passageiros que:

Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e

Dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Além destas, a equipe do Diário do Nordeste separou algumas dicas para quem vai curtir nos próximos dias.